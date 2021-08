Las restricciones especiales afectan a once municipios de Ferrolterra

Las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal volverán a vivir cambios en las restricciones contra el covid a partir del sábado. Aumentan en dos los municipios con medidas más elevadas que las generales para toda Galicia, de manera que once de las veinte localidades estarán sujetas a alteraciones.



Ferrol y Pontedeume seguirán en el nivel alto (todavía hay un escalón más, el máximo, en el que solo está O Grove) y se les une Cabanas, que ha registrado una explosión de casos en los últimos días, con 21 positivos detectados en una semana. El ocio nocturno tendrá que estar cerrado, salvo en el caso de que dispongan de terrazas, en las que se podrá ocupar la mitad de las mesas, y para el interior de la hostelería se exige mostrar certificado covid (vacunación completa, prueba negativa hasta 72 horas antes o haber pasado la infección). Además, están prohibidas las reuniones de no convivientes entre la una y las seis de la madrugada.



En el nivel medio se ubican Cariño y Ortigueira (que descenderán el sábado del nivel alto), así como Narón, Neda, Cedeira y As Pontes. Se añaden como novedad Ares y Fene. En este nivel las terrazas exteriores pasan de tener la ocupación completa a reducirse a la mitad. Las restricciones de reuniones nocturnas rigen de tres a seis de la madrugada.



A Capela desciende al nivel en el que están también el resto de las localidades, en las que se pide certificado covid para el ocio nocturno, que cierra a las tres, y la hostelería puede usar las terrazas al completo. Las reuniones pueden ser de seis personas en interior y de diez en interior.





Los casos bajan del millar





Los casos activos en el área sanitaria de Ferrol bajan del millar por primera vez en seis días, situándose en los 996. Esto se debe a que continúan las altas (en las últimas estadísticas del Sergas aparecen 54 pacientes curados más) y a una reducción del número de nuevos positivos, que se sitúa en los 45 diagnósticos en 24 horas. La tendencia, sin embargo, sigue sin estar clara, puesto que en estos últimos siete días ha habido más casos que en la semana anterior, por lo que no se dibuja todavía un contexto de claro descenso, como ya sucede en otras áreas sanitarias.



En el Arquitecto Marcide los ingresados continúan en torno a la treintena. Los datos de Sanidade indicaban que había a las seis de la tarde del lunes 21 personas en planta (dos menos que el día anterior) y 8 en la UCI (una más).



Los fallecidos se mantienen en 225 desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.









As Somozas, la única isla





Los municipios continúan en número rojos, con Pontedeume marcando el máximo de incidencia acumulada en 14 días (con 1.019 casos por cada 100.000 habitantes). Se han diagnosticado 79 casos en dos semanas, aunque en la última, indicador que se utiliza para seguir la irrupción de los brotes, parece haberse estabilizado en 33. Crecen, sin embargo, en este período de tiempo, Narón, Ares y Cabanas.



As Somozas es la única localidad del área sanitaria con cero casos diagnosticados de covid. Se mantiene así desde febrero. El 24 de ese mes el mapa del Sergas indicaba que no se habían detectado positivos en 14 días, por lo que lleva libre de covid al menos desde el 10 de febrero. Es la localidad con menor población de las comarcas, con 1.083 habitantes en el último padrón.