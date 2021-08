Unos 100.000 euros provinciales para instalaciones deportivas de la zona

Más allá de las ayudas que el organismo provincial ofrece a entidades deportivas para la realización de eventos singulares o el desarrollo de su actividad diaria, la Diputación de A Coruña destina un apartado económico a la mejora de infraestructuras en este ámbito. Una partida que en el caso de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal alcanza unos 100.000 euros, que utilizarán diferentes entidades deportivas para la mejora de sus instalaciones, adquisición de material o adaptación de las sedes para facilitar los accesos a personas con movilidad reducida o bien para contar con todo tipo de protección anticovid.



Así las cosas, la Diputación reserva parte del presupuesto dedicado al deporte a cofinanciar la adquisición de nuevo equipamiento y a la mejora o acondicionamiento de infraestructuras empleadas por los clubes y entidades deportivas de la provincia.





La línea de ayudas afectará en toda A Coruña a 108 entidades, de las cuales pertenecen a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal un total de 18, que recibirán cuantías diversas que deberán justificar, por un importe global de cerca de 100.000 euros del total de 450.000.



Entre las demandas generales de las entidades deportivas para optar a estas subvenciones provinciales se encuentran la adquisición de nuevo material, de medios de transporte, de equipamientos, acondicionamiento de espacios, compra de embarcaciones o realización de mejoras en materia de eficiencia energética.



Las cuantías aprobadas van desde un mínimo de 1.250 euros a un máximo de 6.562 euros.





Algunas entidades que habían solicitado las ayudas figuran como no admitidas bien por haber desistido finalmente de la petición o por no cumplir con los requisitos al completo. En estos apartados se encuentran Náutico Narón, AVV San Xoán de Esmelle y el Aldebarán de San Sadurniño, que no recibirán ayudas para estas mejoras de infraestructuras.



Por su parte, las entidades beneficiadas serán la agrupación deportiva Judo Ferrol, que llevará a cabo obras en el local –deberá justificar 6.567 euros–; Grupo Bazán, para compra de velas y embarcaciones –5.630 euros–; Casino Ferrolano-Tenis Club, para la adaptación a la movilidad de las instalaciones –7.500 a justificar–; Círculo Mercantil e Industrial de Ferrol, cambio de superficie de pistas y otras obras –6.875–; Club Copacabana de Piragüismo, compras de material para el equipo y el gimnasio –2.881–; Club de Remo de Cedeira, compra de remos –6.562 euros–; Club de Remo de Narón, adquisición de material deportivo y del gimnasio –4.515–; Club Remo San Felipe, compras de material diverso –4.500 euros–; Club del Mar Cariño, material deportivo para la escuela de vela –6.250–; Club del Mar Mugardos, adquisición de embarcaciones y material –6.562–; Club Escola Ximnasia Ferrolterra, adquisición de equipación deportiva –6.565 euros–; Club Marítimo Redes, reposición de material para la escuela de kayak mar –2.694–; Club Naútico Firrete, compra de piragua, palas y diverso material –10.915–; Club Náutico Ría de Ares, para equipamiento de la escuela de vela –4.730–; Club Piragüismo Grupo Juvenil As Pontes, adquisición de kayaks –4.079 euros–; Club de Tenis de mesa Cidade de Narón, compra de suelo técnico para adiestramientos y competición –4.440–; Narón center padel sport, sustitución de césped en pistas –4.500 euros–; y Nativos Surf Club Ferrol, para material –5.499 eurosa justificar–.