Bajan los casos activos, pero los positivos diarios aún no remiten

Cuarto día de descenso de los casos activos, que se sitúan, según las últimas estadísticas del Sergas, en 1.005 personas que atraviesan ahora mismo la infección de coronavirus. Esta bajada está impulsada de nuevo por las altas, ya que 79 pacientes pasan a estar curados. Los nuevos diagnósticos, sin embargo, no ceden, detectándose 73 más en las últimas 24 horas. Esto impide ver un descenso claro de la incidencia acumulada en Ferrolterra, que además tiene un porcentaje de positividad muy por encima de lo recomendado para mantener a raya la pandemia. Supera el 13%, cuando la OMS recomienda un 5% de pruebas positivas y la Unión Europea emplea un 4% en su semáforo de riesgo.



Esta situación se refleja también en el Arquitecto Marcide, donde la situación apenas varía. En los últimos datos (referidos al domingo a las seis de la tarde), se registraban 31 personas ingresadas con la infección activa, 24 de ellas en planta (dos más) y siete en la UCI (una menos).



La situación en la residencia de mayores de Perlío afectada por un brote continúa igual, con nueve casos todavía positivos. Uno de los usuarios afectados, un hombre de 82 años, murió la semana pasada.



Los fallecidos totales desde el inicio de la pandemia son 225, ocho de ellos en esta ola de contagios, que en el área sanitaria de Ferrol es la cuarta, puesto que después de Semana Santa no hubo un incremento.



En cuanto a la situación municipal, tampoco se registran grandes variaciones en la incidencia a 14 días. Cerdido y As Somozas se mantienen libres de covid y Mugardos, San Sadurniño y Monfero se sitúan en un nivel de transmisión alto, entre los 150 y los 250. Los demás superan esas cifras, con valores extremos que incluso están por encima de una incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes en Ferrol, Pontedeume, Neda, Cariño, Cabanas y A Capela.



La evolución en los últimos siete días es positiva en San Sadurniño, que pasa a tener cero casos diagnosticados, pero continúa, sin embargo, mostrando incrementos diarios en Fene, Cedeira, Neda y Ares.





Test de antígenos





Hoy martes vuelve a estar abierta la ludoteca de la plaza de España para la realización de test de antígenos. Su horario es de 8.20 a 14.20 y de 15.20 a 21.20 horas. También abre jueves y sábados. Debe pedirse cita previa a través de la web http://coronavirus.sergas.gal/cribado.



El punto de expedición e información sobre el certificado covid, en el Aula de Ecoloxía Urbana (Cantón), abre de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.30, y sábados por la mañana.



El test de antígenos está destinado a población mayor de 12 años que no esté vacunada y que no haya pasado el coronavirus. Además de su interés como prueba diagnóstica para frenar la cadena de transmisión del virus, sirve también para obtener un certificado, con validez durante 72 horas, que permite el acceso al ocio nocturno y al interior de la hostelería en localidades en nivel alto (Ferrol, Pontedeume, Ortigueira y Cariño).