Xiana López presenta su dimisión como concejala del grupo de Jorge Suárez

La concejala de Ferrol en Común, Xiana López Penedo, ha anunciado su renuncia a su acta de concejala en el Concello de Ferrol, por razones estrictamente personales.



El grupo municipal se queda así con los ediles Jorge Suárez –que es, además, el portavoz– y Suso Basterrechea, y una vez oficializada la baja de la edil incorporará a otro miembro de la lista que concurrió a las pasadas elecciones municipales. En el número cuatro figuraba la exedil Saínza Ruíz, que podrá recuperar así un asiento en el pleno del que ya dispuso en el anterior mandato, entonces como responsable del área de Servizos Sociais.



Desde la formación Ferrol en Común se dio cuenta de esta determinación de la edil Xiana López Penedo, al tiempo que se manifestó el agradecimiento a la concejala de FeC por el trabajo realizado desde el inicio del actual mandato municipal.



Ferrol en Común quiso reconocer “a súa labor para mellorar a vida da xente tanto dentro do concello coma fóra, sendo exemplo de implicación constante sobre todo nos ámbitos máis sociais e vulnerables, cunha sensibilidade e coñecementos que son precisos para levar a cabo o proxecto que Ferrol en Común defende”.



El grupo que lidera Jorge Suárez hizo hincapié en su “enorme valía humana e profesional” al tiempo que se le deseó “toda a forza e sorte do mundo na súa nova etapa afastada da institución, pero seguramente implicada na loita por un mundo socialmente máis xusto dende unha perspectiva da esquerda que constrúe igualdade, deixándolle as portas abertas nos espazos de construción colectiva”.



FeC recuerda que todavía restan dos años de mandato y apunta que afrontará con “forza e enerxía” este período.



Por eso, anuncia ya que continuarán realizando aportaciones que mejoren la vida de las personas, siendo críticos con el ejecutivo local cuando sea preciso y “levando a voz da veciñanza, os problemas de cada ferrolán e as demandas de portas para dentro para que poidan ser escoitadas”.



La concejala Xiana López llegó a la política municipal tras las últimas elecciones locales, realizando una labor especialmente vinculada con las áreas sociales, en las que desarrolla su trabajo profesional. Es miembro de Anova y colabora con Ferrol en Común desde su constitución.



Su asiento en el pleno podría volver a ser ocupado por Saínza Ruíz, a la que corresponde por orden en la lista electoral. La que ya fue edil en el gobierno de Jorge Suárez y aunque ahora está centrada en su labor como fisioterapeuta, no descarta volver al Concello. Ayer mismo manifestaba que “aínda non o sei, necesito reflexionar e falar coa miña xente”.



Ruíz fue coordinadora local de Esquerda Unida hasta el pasado mes de diciembre cuando dejó paso a Ana González.



De no regresar al Concello, el siguiente en la lista es Rafael Rodríguez, que también fue edil, en este caso del BNG.