Las actividades lúdicas llenan la segunda jornada del Gulliver Fest

El festival de cultural viajera Gulliver Fest llega hoy a su fin tras una jornada intensa ayer, repleta de actividad, pese a la persistente aparición de la lluvia, algo para lo que estaban muy preparados los campistas, pertrechados con calzado y ropa adecuados para un día pasado por lluvia.



En esta segunda edición del certamen se vendieron todas las entradas para los conciertos pero también todas las que incluyen acceso a la zona de acampada y autocaravanas o vehículos camperizados, grandes protagonistas de una cita en la que se combina la música, el ocio, la naturaleza, los viajes y la literatura. De hecho, tuvieron especial protagonismo ayer las “charlas viajeras”



La jornada arrancó con una sesión de orientación por diferentes localizaciones del lugar, en las inmediaciones del río Xuvia. Otros optaron por comenzar el día con una clase de yoga o comprando pan fresco en el puesto que se instaló en la zona para la ocasión. El espacio de conciertos vibró a media mañana con la actuación de Gramola Gominola, mientras que la sesión vermú, a las 13.30 horas, estuvo protagonizada por los ritmos de Espantallos. Los niños, que tienen protagonismo especial en el festival también gozaron de la actuación de Circanelo. Asimismo, durante la tarde, arrancaron las “Charlas viajeras”, que permitieron conocer experencias de diferentes familias que hacen de la autocaravana o vehículo camperizado su modo de vida. Narraron sus experiencias, entre otros, Los López por el Mundo, una familia formada por cuatro miembros, Hernán López, Paula González y sus hijos Lúa y Lían. Una familia que emprendió un viaje por el mundo en 2017 con sus pequeños, uno de ellos contaba solo seis meses, y que los llevó a visitar veinte países de Europa, Asia Central, Sudeste asiático y Oceanía. Desde entonces no han hecho más que vivir experiencias nuevas relacionadas con esta forma de recorrer el mundo, tan presente en el certamen naronés.



También durante la tarde se realizó un taller de chapas que hizo las delicias de los más pequeños. La música de la segunda jornada arrancó a las seis de la tarde con la actuación de Fanfarria Taquikardia, a las 20.00 subieron al escenario del área recreativa de Pedroso Carla Green & The Demons, poniendo el broche final a los conciertos del día con la actuación de La Regadera.



La última jornada de hoy comenzará con nueva sesión de yoga y tras esta, a partir de las 10.30 horas, se celebrará el taller “Camperiza tu furgoneta”, a cargo de Mundo Adro. A las 11.00 se desarrollará una competición de juegos tradicionales y media hora después dará comienzo un taller por cuenta de The Social Water. La música regresará a la zona de conciertos con las actuaciones de Los guardianes del rock (12.30 horas) y la sesión vermú de las 13.30 con Tony´s Son Band, que cierran la segunda edición del festival, que tras la suspensión del de 2020 ha regresado con fuerza.