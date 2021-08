Ferrolterra continúa con 1.054 casos de covid y con 31 personas ingresadas en el CHUF

El número de personas que actualmente tienen coronavirus en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es de 1.054 personas, según las últimas estadísticas del Sergas. Es una menos que el día anterior. Este dato se mantiene estable gracias al empuje de las altas, con 77 personas que dejan de tener el virus.



Sigue, sin embargo, en niveles muy altos el número de nuevos casos detectados, con lo cual todavía no hay una tendencia clara al descenso. En 24 horas (entre las seis de la tarde del jueves y la misma hora del viernes), se detectaron 71 positivos.



La situación en el hospital Arquitecto Marcide apenas varía. Hay una persona más en planta que el día anterior, hasta 22, y nueve siguen en la UCI, con lo cual se contabilizan 31 personas ingresadas con el virus activo.





Por municipios





Nueve municipios de Ferrolterra tienen restricciones por encima del nivel más bajo. Ayer se hacía efectiva la actualización de la lista, lo que implica modificaciones para Pontedeume y Neda (que suben) y para As Pontes y Valdoviño (que bajan). Este último queda ya en un rango normal.



En un nivel de restricciones alto se sitúan Ferrol, Cariño, Ortigueira y Pontedeume. En estos cuatro es necesario el certificado covid para acceder al interior de los locales de hostelería. El ocio nocturno está cerrado (salvo las terrazas, que deberán estar al 50%). Las reuniones de no convivientes están prohibidas entre la una y las seis de la madrugada.



En el nivel medio-alto se sitúan Narón, Cedeira, Neda, As Pontes y A Capela. En este caso la principal afectación es de aforo, con 50% en terraza (el resto de los niveles puede ocuparlas al 100%).



En cuanto a la incidencia acumulada, Cerdido y As Somozas continúan con cero casos diagnosticados en las dos últimas semanas. Los demás, salvo Moeche y Mugardos, superan los 250 que marcan un riesgo de transmisión extremo. Ferrol, Pontedeume, Neda, Cariño, Cabanas (que está en pleno ascenso) y A Capela superan incluso los 500.



En la residencia Santo Estevo de Perlío, en Fene, hay nueve personas todavía positivas.