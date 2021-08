Discalz@s pone música a la jornada

El verano cedeirés acostumbra a estar salpicado de celebraciones y fiestas patronales, lamentablemente los fastos parroquiales no se están celebrando como consecuencia de la actual situación sanitaria. No obstante, el Concello programa habitualmente diferentes acciones para paliar de algún modo esta carencia de festejos. Así, este mes de agosto la villa no celebrará la tradicional romería de Nosa Señora do Mar, no habrá sesiones vermú ni orquestas, aunque el fin de semana presenta otros alicientes para compensar de algún modo que celebraciones de gran arraigo entre la población como las de la Virxe do Mar no se celebren.



Así, este año regresa la cita con la música gallega de mano del certamen Discalz@s polo Festival. Un evento que se celebra hoy y mañana en la Praza do Floreal y que regresa en formato algo más reducido adaptándose a las actuales circunstancias sanitarias. La cita incluye dos sesiones vermú con acceso controlado y previa reserva de la localidad.



Sonoro Maxín será el plato fuerte de esta jornada, ritmos latinos de verbena habrán vibrar al público desde sus asientos. Tras esta actuación subirán al escenario las formaciones musicales de Cedeira, haciendo así honor al objetivo principal de este certamen en su apuesta por los grupos locales. P-Rayada, Elsa y Gato Piojoso son las tres propuestas que subirán al escenario de la Praza do Floreal. La primera formación está compuesta por jóvenes estudiantes del IES Punta Candieira, igual que Elsa, que actuará arropada por los músicos de esta banda, al término de su propia actuación. El tercer grupo, Gato Piojoso, es otra formación de la villa que se junta esporádicamente para tocar versiones de pop-rock.



La actividad del certamen regresa por la tarde con Discalziñ@s, la propuesta para los más pequeños que en esta ocasión correrá por cuenta de la agrupación teatral y circense AsSircópatas, que traen a Cedeira su particular puesta en escena.



El certamen regresará mañana domingo con una nueva sesión vermú a cargo de las formaciones Mentah y Fanfarria Taquikardia. El primero es un dúo ferrolano integrado por Carlos Rey y Julián Daza y nacido del extinto grupo Klute. Aunque huyen de etiquetas sus ritmos encajan en el hardcore melódico. Por suparte, Fanfarria Taquikardia se define como una formación “extremo-fiestero”, con un repertorio que va desde los sonidos balcánicos, a conocidas piezas de la música clasica o el cine, pasando por la música tradicional gallega y latina. El Concello informa que este día también habrá una actuación sorpresa