Diaou Diallo Chao :“En Francia me sentí bien, había hecho lo que tenía que hacer”

Hace poco más de dos años la atleta local Diaou Diallo Chao –2004– se colgaba el oro en el Nacional sub 16 disputado en Gijón con un mejor salto de 12,33 metros. Ahora, con pandemia de por medio y en plena recuperación de una tendinitis, la integrante del Ría Ferrol suma a esta presea el oro estatal del Campeonato de España sub 18 en triple salto, con una distancia de 12,74 bajo sus pies.



Un título que, como ya sabían previamente, llevaría a los más destacados atletas de esta cita al Encuentro Internacional de Francoville, en Francia. Se cumplía así uno de los sueños de la saltadora local, el de poder vestir la indumentaria de España, si bien este, en principio, aliciente no ayudó demasiado a Diallo a hacer frente a la competición nacional dirimida hace unas semanas en la ciudad de Huelva. “Más que motivar, nos sentíamos más presionados”, comenta Diallo, “y competimos un poco peor, porque normalmente lo haces más relajado, ya que sabíamos que teníamos que quedar primeros sí o sí, y muchos nos quedamos por debajo de nuestras marcas”. Y, a pesar de estas circunstancias, la del Ría Ferrol regresó a casa con un oro bajo el brazo y un billete para Francia.









Francoville











Allí, como indica la atleta, la situación ya fue diferente. “Estaba muy tranquila y me sentí bien, porque ya había hecho todo lo que tenía que hacer, y mejoraron las cosas”.



Una calma por el trabajo bien hecho que, además, supuso la primera medalla para Diallo como internacional, ya que su salto de 13,03 metros le valió para proclamarse campeona en el concurso de triple salto en tierras galas. Una competición que, además, coincidió con la de la gran triplista estatal de referencia, la ribeirense Ana Peleteiro, y mientras Diallo firmaba el oro en Francia, la de Ribeira sumaba el bronce en Tokio. “No pude ver la prueba en directo porque estábamos en la pista”, señala Diallo, “me emocionó, pero bueno, yo en ese momento no estaba muy pendiente, estaba más pendiente de lo mío”.



La autoexigente deportistas del Ría, como ella misma se define, valora una campaña en la que “empecé regular y fue mejorando. Tenía otros objetivos y me vino la tendinitis, ahí empecé más a pensar en cuidarme y entrenar que no en ser internacional, pero al final fue”.









Futuro





Diallo da por concluida la temporada y se centra en su recuperación –”suele tardar y más haciendo triple, que es de mucho impacto”–, por lo que prefiere, tirando de cautela, no pensar mucho en el futuro. “Prefiero no pensar en ello, te puede pasar cualquier cosa”, señala recordando su lesión y cómo, aunque quería, no le salían las cosas. “De momento voy a descansar y así poder empezar bien la temporada que viene”, sentencia