Pontedeume se suma a los concellos de Ferrol, Ortigueira y Cariño con nivel de restricciones alto

El aplanamiento en la curva de casos activos en la comunidad gallega que se refleja en un descenso de los casos y de los diferentes parámetros todavía no se deja notar en el Área Sanitaria de Ferrol, donde continúan en aumento el número total de personas afectadas por covid, 990, frente a los 981 de la jornada anterior. Aunque continúa habiendo nuevos casos a diario, las hospitalizaciones siguen estables, con 265 personas ingresadas, seis de ellas en UCI y 19 en planta. Sin embargo, se informó ayer de un nuevo fallecimiento, un varón de 84 años ingresado en el CHUF.



No aumenta el número de personas afectadas en centros de mayores y siguen activos los 18 de la residencia. Santo Estebo de Perlío, en el concello de Fene.









Nuevas medidas





Las incidencias acumuladas todavía son preocupantes a 14 días y hace que la reunión del comité clínico celebrada en la tarde de ayer haga variar el rango de varios municipios a partir del próximo sábado.



Así, Ferrol, Ortigueira y Cariño continuarán en nivel alto de restricciones –todos ellos con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas– y a estos se suma ahora en las mismas condiciones el concello de Pontedeume, por lo que, entre otras medidas, se requerirá el certificado de vacunación covid o test negativo para entrar en los interiores de los locales de hostelería y para acceder a las terrazas del ocio nocturno que pueda seguir abierto, ya que está obligado a cerrar interiores y, en exterior, a utilizar la mitad de su capacidad. Las reuniones de no convivientes no están permitidas entre la una y las seis de la mañana.



. El concello de As Pontes es el único que baja de este nivel alto a uno medio el fin de semana, con una incidencia que ha descendido en la última semana. En el nivel medio se sitúan también A Capela, Cedeira, Narón y Neda, este último sube desde el nivel bajo en el que se encontraba hace una semana. Los demás concellos están en un nivel bajo de restricciones, incluido Valdoviño, que desciende del nivel medio.



Con los datos preocupantes y altas restricciones, Cariño llevó a cabo el pasado fin de semana un cribado poblacional en el sector de la ciudadanía de entre 15 y 40 años, que es la franja en la que esta nueva ola de covid ocasiona mayor afectación.



Los resultados demostraron que no existen masivos contagios por coronavirus, ya que únicamente se detectaron dos positivos en el cribado.



La población convocada ascendía a 544 personas, de las que asistieron 302, 300 de ellas con resultados negativos.



Precisamente estas franjas de menor edad son las protagonistas de las vacunaciones de ayer y hoy. FIMO acogía ayer a los más jóvenes que se están citando, de entre 29 y 20 años, para recibir su primera dosis.



También tuvieron la oportunidad de acudir más jóvenes, incluso menores de edad, ya que ayer fue uno de los días con huecos libres que permitieron hace unos días la autocita para la franja de menores de 19. Mañana volverán a vacunarse algunos de estos y hasta ahora no se ha vuelto a abrir la posibilidad de autocita para este mes de agosto.