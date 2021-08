Los ciudadanos vacunados de la Unión Europea y Estados Unidos no harán cuarentena en Inglaterra

Los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y EE.UU. con la pauta completa de vacunación no tendrán que hacer desde este lunes la cuarentena al entrar en Inglaterra procedentes de un país en ámbar, o con riesgo medio de la covid-19.





El Gobierno británico había anunciado la semana pasada que eliminaría a partir del 2 de agosto los diez días de cuarentena para estos ciudadanos que hayan sido vacunados en sus propios países.





La medida, según el Ejecutivo de Boris Johnson, permitirá reunir a familiares y amigos, aunque estos ciudadanos aún están obligados a someterse a un test rápido de covid antes de embarcar y una prueba PCR al segundo día de entrar en Inglaterra.





Este cambio se aplicará a los vacunados con preparados aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense (FDA) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA).





No obstante, los pasajeros procedentes de Francia deberán hacer una cuarentena de diez días aún si están vacunados, ante el temor del Gobierno británico por la propagación de la variante Beta, identificada por primera vez en Sudáfrica.





El Reino Unido mantiene a la mayoría de los países comunitarios en su lista ámbar, mientras que se espera para finales de esta semana que las autoridades den a conocer su próxima evaluación sobre el riesgo de covid en los distintos países.





Hasta ahora, solo estaban exentos de hacer la cuarentena de diez días a su regreso a Inglaterra desde un país en ámbar los ciudadanos que hubieran recibido la vacunación en el Reino Unido.





Están exentos del aislamiento todos los viajeros llegados de países verdes, mientras que los procedentes de territorios en rojo o de riesgo elevado -como la mayoría de países de América Latina- están obligados a cumplir el aislamiento en un hotel designado por el Gobierno.