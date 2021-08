Hace 25 años: Rebelión de los farmacéuticos y el Jofre recupera sus orejas

El periódico del 2 de agosto de 1996 llevaba a portada la guerra entre farmacéuticos y la aprobación del plan contraincendios de la Xunta por parte del Ayuntamiento de Ferrol.





Las farmacias echan un pulso a la Xunta

Los farmacéuticos consideran "inviable" el cumplimiento inmediato del decreto y piden la formación urgente de una mes de trabajo que reúna a todos los inerlocutores. "No se nos puede imponer de la noche a la mañana un cambio semejante en pleno verano sin tiempo para hacer los ajustes laborales necesarios. Muchos no es que no queramos abrir, es que nos es materialmente imposible", señala el secretario del Colegio de Farmacéuticos, Emilio Almorín. Los farmacéuticos acordaron en una asamblea multitudinaria desobedecer el decreto, al considerar "demoledores" para el sector los ajustes de horarios impuestos por Sanidade. Se arriesgan a multas de 300.000 a un millón de pesetas.









Ferrol se suma al plan contraincendios

El Ayuntamiento de Ferrol se sumará al resto de los municipios gallegos que han suscrito con la Consellería de Agricultura el convenio estival para la extinción de incendios, tras ser aprobada ayer la propuesta en un pleno extraordinario, gracias al voto de calidad del alcalde. Los grupos de la oposición reiteraron los argumentos expuestos ya en el anterior debate plenario de este convenio, el pasado 25 de junio.









Presentación del nuevo presidente de la Autoridad Portuaria

Guillermo Romero Caramelo agradeció ayer el cariño y disposición de su antecesor en el cargo, a la hora de darle el relevo. La rueda de prensa sirvió para acercar a los informadores su currículo personal, ciertamente abultado, pero no para pronunciarse sobre asuntos del puerto, lo que demoró hasta después del primer consejo de administración que presida, en septiembre. Solo dijo ser partidario de que Ferrol siga siendo independiente del puerto de La Coruña.









El Jofre recupera las primeras "orejas" del cine sonoro

El patrimonio del teatro Jofre se ha visto incrementado recientemente con la restauración de los dos altavoces originales con los que se pudo escuchar por primera vez en la ciudad una película sonora. Hoy, transcurridos 68 años desde su llegada a Ferrol, lucen a la entrada del Jofre, restaurados por el encargado del teatro, Antonio Hermida. La casualidad, o el celo del cuidador, ha facilitado que estas grandes "orejas" sean las únicas piezas existentes en el mundo.









El Racing presentó al delantero Chili

El Racing no cesa en su empeño de reforzarse de cara a lograr el ansiado objetivo de ascender a la Segunda División del fútbol nacional. El último hombre, por el momento, en incorporarse a la disciplina del conjunto verdiblanco es un ex Primera División, Vicente Allende Barreda "Chili". Es un delantero centro de 28 años que el año pasado jugó en Las Palmas, conjunto con el que consiguió un total de 19 goles en tan solo 25 partidos.