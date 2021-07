La Xunta invertirá 783.000 euros en la rehabilitación integral del IES de Catabois

El 2021/2022 será un curso de cambios en el IES de Catabois, tanto a nivel académico como de infraestructuras. El centro, que asumirá la etapa de Bachillerato que desaparece del IES Leixa como consecuencia de su conversión en Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP), será sometido también a unas importantes obras de rehabilitación integral con el fin de mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de las instalaciones.





Los trabajos, licitados ayer por la Consellería de Educación con un presupuesto base de 783.719,52 euros, incluirán numerosas actuaciones, como el cambio de ventanas y puertas, la instalación de luces LED, la ampliación de la biblioteca, reformas para mejorar la accesibilidad, la mejora del patio cubierto o la sustitución de la cubierta del edificio que alberga las aulas por panel de doble chapa con aislante térmico y de la carpintería exterior por carpintería de aluminio, entre otras reformas.





Tal y como se informó desde el centro, la actuación será acometida a lo largo de los dos próximos cursos, debido a su envergardura. El inicio está previsto para el próximo mes de diciembre y las obras serán ejecutadas en intervalos, para que no afecte ni interrumpa el normal desarrollo de las clases.





Acondicionamiento

El delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, que ayer visitó el centro, destacó que las obras supondrán un salto de calidad en el confort, con espacios más accesibles, mejor ventilados y más eficientes desde el punto de vista energético.







Permitirán, asimismo, adaptar la infraestructura a las nuevas características constructivas establecidas en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de Galicia.





Al margen de esta intervención, el centro ha acometido ya algunas obras de carácter urgente de cara al inicio del próximo curso, en el que añadirá a su oferta la etapa de Bachillerato que hasta ahora ofrecía el IES Leixa –este impartirá exclusivamente enseñanzas de Formación Profesional debido a su transformación en CIFP–. “Incorporamos catro grupos de Bacharelato, dous de primeiro e dous de segundo, que suman arredor de 80 estudantes”, explicaba ayer la directora del centro, María Teresa Gómez.





Hasta ahora, el instituto ferrolano, ofertaba la etapa de ESO y dos programas formativos para desempleados. La incorporación del Bachillerato supone el cumplimiento de una vieja reivindicación por parte del centro.





“Había familias que non viñan a estudar aquí por ter que volver a cambiar aos seus fillos e fillas unha vez rematasen as ensinanzas de ESO”, añade Gómez, que reclama, sin embargo, mayor dotación de profesorado para poder seguir ofreciendo la atención adecuada al alumnado. “Este é un centro que desde sempre conta cunha importante traxectoria de atención á diversidade e con menos profesorado non sería posible”, explica.





Antes de su visita al IES de Catabois, Trenor pasó por el IES Canido para firmar el fin de obra de la reforma llevada a cabo en el centro entre octubre y enero para renovar las instalaciones.