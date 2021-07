Las dos nuevas clases de personas

Está claro que caminamos hacia la división de la humanidad en dos tipos de personas: las que están vacunadas y las que no lo están. Todos los países están ajustando sus normativas para los visitantes que hayan completado la pauta de inmunización. Estos no tienen que cumplir cuarentena ni ningún otro trámite. Sin embargo, quienes no hayan recibido sus dosis serán tratados como parias. Es injusto teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene acceso aún a la vacuna, pero, a lo mejor, de este modo, muchos de los que dudan si ponérsela, decidirán hacerlo. FOTO: viajeros en un aeropuerto español | aec