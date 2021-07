Hace 25 años: Preocupación por los atascos e inspección al buque "El Hani"

El periódico del 30 de julio de 1996 llevaba a su portada la "operación asfalto", la subida del paro en Galicia mientras bajaba en España y las opciones de oro de Arantxa Sánchez Vicario.









Manuel Beiras foi despedido sen flores, como el mismo desexaba

Sen flores, como el así o quixo e o expresou antes de falecer, o galeguista Manuel Beiras, pai do líder do BNG, Xosé Manuel Beiras, recibíu sepultura onte no cemiterio compostelán de Boisaca, a onde se achegaron centos de persoas do mundo da cultura e da política, sobre todo amigos, como Isaac Díaz Pardo, Antón Fraguas, Sixto Seco, Filgueira Valverde, Uxío Novoneira, entre outros. Só dúas coroas adornaban o coche fúnebre, xa que el prefería que os cartos foran invertidos en donativos para o Cottolengo.









Los atascos, objeto de actuación prioritaria para el gobernador civil

Las juntas locales de Seguridad de Ferrol y Fene mantuvieron una reunión en la primera de estas localidades presidida por el gobernador civil, Fernando Rodríguez Corcoba, para abordar el problema derivado de las grandes retenciones de tráfico que se producen en Fene y en la carretera de As Pías y que se incrementan durante el verano. Corcoba explicó que se barajn varias soluciones y estima que en cinco años hay que superar el atraso de diez que arrastra la comarca en materia de comunicaciones viarias con la autopista, la autovía y la ampliación de As Pías.





El juez inspeccionó la bodega 3 de "El Hani"

La situación a bordo del petrolero libio "El Hani" se va normalizando con el paso de los días, aunque el Juzgado mantiene precintada la bodega donde ocurrió el siniestro que acabó con la vida de dos trabajadores de una compañía auxiliar del astillero público de Bazán. El precinto legal fue levantado ayer por el propio juez, que quiso comprobar y verificar algunas cuestiones de importancia para la investigación sobre las causas que motivaron la explosión.





Andrés Díaz quedó eliminado en semifinales

El coruñés Andrés Díaz, solo ante el peligro en las series de 800 metros en los Juegos Olímpicos de Atlanta tras la baja de Roberto Parra, que no se ha recuperado de un golpe en la rodilla que sufrió hace un mes, luchó sin éxito por acercarse a los puestos de semifinalista. Necesitaba estar entre los dos primeros para seguir adelante. Tomó la cabeza al cumplirse la primera vuelta y atacó a 300 metros. Tal vez se precipitó, porque sus rivales le adelantaron con facilidad y termió cuarto con 1:47.86, sin opción a entrar por tiempos.