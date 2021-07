La ampliación de Mougá permite acoger a casi el doble de animales

Las obras de ampliación y mejora del refugio de animales de Mougá han permitido casi duplicar el número de perros y gatos que pueden vivir en este espacio a la espera de acogida o de que se solucionen sus expedientes administrativos. Se ha pasado de tener capacidad de albergar a 70 canes a los 120, y de disponer de espacio para 40 felinos, a 76. Esto ha sido posible gracias a la inversión realizada por la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, responsable de esta infraestructura. Alcaldes y concejales realizaron ayer una visita conjunta al recinto tras el final de los trabajos.



El proyecto se adjudicó por 120.000 euros y se llevó a cabo bajo las indicaciones de la veterinaria del refugio y también de la de la consellería de Medio Ambiente. Las instalaciones pasan a tener una superficie ocupada de 1.350 metros cuadrados, con compartimentos para la estancia de los animales, clínica y salas de cuarentena, así como un lazareto para los enfermos. Se construyó un nuevo módulo cubierto, con capacidad para 50 perros, y otro para gatos, cerrado y con patio, en el que caben 36. Se habilitó además un espacio de juegos. También se realizaron otras actuaciones, como el saneamiento de aguas pluviales o el acondicionamiento y mejora del alumbrado, con bombillas LED.





Urge la adopción de gatos y de perros de razas potencialmente peligrosas





En la actualidad, urge la adopción de gatos y de perros de razas potencialmente peligrosas. En el caso de los felinos, son 113 los que hay viviendo en Mougá. Perros son 58, aunque solo una docena pueden adoptarse, puesto que los demás dependen de expedientes abiertos a sus propietarios por vía penal y administrativa, cuya resolución puede demorarse años. De los doce que buscan hogar, once son perros potencialmente peligrosos, por lo que resulta muy difícil encontrarles un hogar, tanto por los requisitos legales como por su mala imagen.



La Mancomunidade ha enviado un escrito a la consellería de Medio Ambiente, tras su ratificación en el pleno, para exigir mayor rapidez en la tramitación de los expedientes y así evitar que los animales pasen años en el refugio. Existe la fórmula de acogimiento temporal, que permite que algunos de estos animales bloqueados administrativamente puedan pasar este tiempo con una familia. El refugio sigue siendo, sin embargo, su responsable y, además, esta fórmula no se puede utilizar con animales que pueden ser peligrosos o con los de mayor edad, por lo que no soluciona el problema.



En la visita a las instalaciones participaron el alcalde de Ferrol, Ángel Mato; el de Fene, Juventino Trigo: el de Cabanas, Carlos Ladra; Ares, Julio Iglesias; Valdoviño, Alberto González; y el concejal Miguel Mahía, de Mugardos.