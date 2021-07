Unas cifras de contagio que ponen los pelos de punta

Dos de cada tres personas contagiadas de covid en Galicia tienen entre 15 y 39 años. De hecho, si la Xunta se ha decidido a vacunar al colectivo de entre 16 y 19 años es porque en este grupo de edad, el índice de positividad es de 3.000 por cada cien mil personas, seis veces más que los quinientos que ya hacen que se considere que una zona está en riesgo externo. El hecho de que todavía no estén vacunados o que todavía quede un alto porcentaje sin vacuna hace que entre ellos el virus se expanda sin control y más teniendo en cuenta que está en muchos casos presente la variante delta. A ellos van dirigidas medidas como la prohibición de reuniones entre no convivientes desde la una de la madrugada, tanto en el interior como en el exterior o el cierre del ocio nocturno para todos aquellos que no presenten un test negativo. Quedan dos meses todavía muy complicados y el objetivo es evitar que se siga propagando la enfermedad, que está ya infectando a personas que ya estaban vacunadas.