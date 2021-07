El doble cabreo de Santiago Abascal

Santiago Abascal está muy cabreado. Primero con los políticos de Ceuta, que lo han declarado persona non grata, y luego con el PP, que en la votación en la que se tomó esa decisión optó por abstenerse. Casado sabrá los motivos de esta acción pero parece que el sheriff de Vox está dispuesto a contestar a esta afrenta dejando en el aire la aprobación de los presupuestos de Madrid y Andalucía. Y es que hay ocasiones en las que parece que los populares no son conscientes de que, les guste o no, están en manos de los de la formación verde, para bien y para mal.