Santi Souto: “Aunque la música propia tiene menos salida en salas, nunca nos hemos planteado renunciar a nuestros temas”

Tres décadas han pasado desde que el fenés Santi Souto formó junto a otros compañeros, amantes todos ellos del rock, la banda Amadeus, una formación musical que movilizaba masas en la década de los 90.





Asegura que lo suyo no es hablar con los medios sobre su trayectoria, que donde se siente cómodo es sobre un escenario con su guitarra en mano y cantando sus temas, los de Amadeus, los que nacen de las aportaciones de todos sus miembros. Y es que esta es una de sus señas de identidad, algo a lo que no han renunciado después de 30 años de trayectoria y que no piensan hacer por ahora, su música y sus letras no son negociables, como explica Souto. “Ni hace treinta años, ni ahora, jamás nos planteamos renunciar a nuestra música, la que nos sale de dentro”, asevera.





En todo este tiempo algunos miembros han ido dejado la banda dando paso a nuevos músicos. En los últimos años integran el grupo, además de los fundadores Santi Souto (vocalista y guitarra) y Antonio Pena (Bajo y Voz), José Maroño (batería) y Xandre Galdo (guitarra). Desde el año de su constitución, en 1990, no han dejado de actuar, salvo ocasiones puntuales de carácter excepcional, como una enfermedad o alguna indisposición.





La banda confiaba en que este reencuentro con su público tras un año de parón por la crisis sanitaria serviría como pistoletazo de salida a una campaña estival salpicada de actuaciones pero el repunte de casos de covid en la comarca ha caído como un jarro de agua fría entre los componentes del grupo. “La verdad es que la incertidumbre sigue siendo nuestro talón de Aquiles en estos tiempos extraños, yo pensaba que a estas alturas del año con el avance de la vacunación ya estaríamos organizando actuaciones para el verano, pero la situación es tal que llegamos a dudar si el concierto aniversario podría celebrarse, no son buenos tiempos par la gente de la música”.





Souto reconoce que Fene es un nicho de grandes músicos, algunos de los cuales cosechan grandes éxitos como pueden ser Carlos Lage o Cabe García, entre otros. También cree que, a diferencia de lo que pasaba en sus inicios, hoy, mayoritariamente, los grupos se decantan por hacer versiones, algo que, asegura, entiende y respeta. “Comprendo que lo hagan pues vivir de esto es casi imposible, y la música propia al final tiene menos salida en las salas o locales que programan conciertos, nosotros disfrutamos de la música, pero como hobby, sería un sueño vivir de ella”, explica.





Con respecto a lo que se va a encontrar su público esta noche en la Plaza del Concello, Santi Souto sostiene que harán un repaso a su trayectoria y que no faltarán temas de sus comienzos ni tampoco sus últimas creaciones. De hecho, asegura que el último tema que han gestado lo han subido recientemente a Youtube. “Lo grabamos en directo y lo subimos como “Amadeus lies”, el tema redes no lo manejamos mucho por ahora”, sostiene.





Añade que su estilo no ha cambiado mucho en este tiempo, si bien en los inicios ofrecían un rock más comercial, apostando después por una versión más heavy y hasta con incorporaciones del funky, en la actualidad, y fruto de las aportaciones de todos, se caracterizan por un estilo dinámico y agradable, alejado de la monotonía.





El año pasado la pandemia obligó a cancelar la celebración de su aniversario junto a su público, esta noche prometen darlo todo y hacer vibrar sus voces y guitarras para compensar los doce meses de espera.