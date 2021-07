La vacunación completa contra el covid llega al 62% de Ferrolterra

El porcentaje de población vacunada contra el coronavirus con la pauta completa alcanza en el área sanitaria de Ferrol el 62%. De 187.859 habitantes que sumaban las tres comarcas en los datos del último padrón, son 117.099 los que cuentan con las dosis establecidas (son dos pinchazos salvo en los casos en los que se recibe el preparado de Janssen –unidosis– o ya se ha pasado el covid, en cuyo caso se necesita una única inyección de refuerzo). Se acerca así Ferrolterra al 70%, porcentaje estimado para alcanzar una inmunidad de grupo suficiente para que el virus no llegue a aquellas personas que, por los motivos que sean, no reciben la vacuna o no les hace efecto. Sin embargo, ante las nuevas variantes, que se estiman más contagiosas, se empieza a hablar de que esta deseada inmunidad todavía tendrá que esperar a tener porcentajes de vacunados más elevados, incluso del 90%.





En cualquier caso, se ha pasado el ecuador de una campaña de vacunación histórica cuyos efectos son evidentes en esta nueva oleada de contagios. Las personas mayores de 40 años están completamente vacunadas casi en su totalidad y la mayoría de los casos se producen de esa franja de edad hacia abajo (un 75%, estimaban esta semana las autoridades del Ministerio de Sanidad). Son grupos con menos riesgo de ingreso y de muerte, por lo que la ocupación hospitalaria es menor que en otras olas, pero que no están exentos de complicaciones graves o de desarrollar secuelas crónicas. Además, pueden hacer que el virus llegue a colectivos vulnerables. La alarma es general en toda España y también en el área sanitaria de Ferrol, donde se sigue con preocupación una evolución que continúa al alza.





Los datos publicados por el Sergas ayer, referidos a las seis de la tarde del lunes, indicaban que había 455 personas en las tres comarcas pasando la infección de coronavirus. De ellas, 13 necesitan estar ingresadas en el Arquitecto Marcide, con tres en la Unidad de Cuidados Intensivos (una menos que en la jornada previa).





El porcentaje de ingresados en Ferrolterra es del 2,9%, una cifra mucho menor que en la tercera ola, cuando con un número de casos activos similar se registraban más ingresos, con porcentajes en torno al 10% del total.





Situación municipal

Los municipios de Ferrol y de Neda se sitúan por encima de los 250 casos de covid por cada 100.000 habitantes, una cifra que hasta ahora marcaba un nivel de alerta máxima, aunque también en este caso el avance de la vacunación y el descenso de ingresos y de fallecidos ha modulado la lectura de estos datos.

Narón, Fene, Mugardos, Cabanas y A Capela se sitúan en un nivel de alerta alto, aunque solo Narón y Fene han registrado más de diez casos nuevos en las últimas dos semanas.





Los demás concellos se ubican en un nivel de riesgo medio, salvo San Sadurniño, que está en una zona de riesgo baja, y las tres localidades que siguen sin casos: Monfero, Moeche y As Somozas. Este último municipio está libre de coronavirus desde la primera quincena de febrero.





Inmunidad de grupo

El Sergas no da datos municipales del avance de la vacunación pero se puede estimar que los que tienen población de mayor edad han alcanzado por lo menos ese 70% que se ha fijado como meta a lograr durante el mes de agosto.





Hay doce municipios en los que, según los datos más recientes del Instituto Galego de Estatística (las cifras poblacionales de referencia, a julio de 2020), el 70% de la población o más superan los 40 años. Con la pauta completa en los mayores de esa edad, puede deducirse que en buena parte de estos se puede haber superado el porcentaje marcado por las autoridades sanitarias.





En esta situación estaría todo el Ortegal (el 75% de la población de Mañón, por ejemplo, tiene más de 40 años, y Cariño, Ortigueira y Cerdido están por encima del 72%); también Monfero, A Capela y Cabanas, en el Eume; y, en la comarca de Ferrol: Moeche, Mugardos, San Sadurniño, As Somozas y Valdoviño.