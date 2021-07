Hace 25 años: Dos muertos por una explosión en Bazán y Ferrolterra abre su Feria Internacional

El periódico del 21 de julio de 1996 abría con la muerte de dos trabajadores en un accidente laboral en Bazán y la Feria Internacional, que centra la atención de Ferrolterra.









Fallecen dos trabajadores en Bazán a causa de una explosión de gas

Dos trabajadores de una compañía auxiliar de Bazán fallecieron ayer calcinados a causa de una explosión en un tanque del petrolero "El-Hani". El gabinete de seguridad del astillero ferrolano está estudiando los motivos del accidente, que pudo ocurrir a consecuencia de un chispazo que hiciese explosionar gases acumulados en el tanque. Los fallecidos son Felipe Filgueira López, vecino de Ferrol, de 45 años, que deja tres hijos, y Sergio Díaz González, vecino de Ares, de 34 años. Un tercer trabajador se salvó del accidente al salir del tanque para recoger unas herramientas, segundos antes de la explosión.









Ferrolterra abre su Feria Internacional

El recinto ferial ferrolano acoge en doce mil metros cuadrados de exposición las novedades de numerosos sectores, desde la industria hasta la artesanía. Además de doce mil metros cuadrados de exposición de productos nacionales e internacionales, la organización tiene previsto un programa de actividades paralelas que hoy estará dedicado a la comunidad de





ETA pone una bomba en el aeropuerto de Reus y ocasiona 25 heridos

Veinticinco heridos, uno de ellos grave, es el balance de víctimas ocasionado por la explosión de un artefacto ayer tarde en el aeropuerto de Reus que fue reivindicado por la banda terrorista ETA. Otras dos bombas fueron colocadas en un hotel de Cambrils y en una calle de Salou, sin que éstas provocaran heridos.





El Racing no podrá contar esta temporada con los servicios de Juanito





Gonzalo es nuevo jugador del Racing

El Racing de Ferrol llegó ayer a un acuerdo para incorporar a un nuevo jugador a su plantilla durante la próxima temporada. Se trata de Gonzalo Fernández Córdoba, procedente del Écija, y que con anterioridad había jugado en el Atlético de Madrid B y en el Getafe. El que también etará mañana será Jesús Herrera López, otro centrocampista, con mucha proyección, que viene del Racing de Santander y que se ha comprometido con el conjunto verde para las próximas dos temporadas.













El ex alcalde de Oleiros afirma que Vázquez medió para impedir su indulto

"Alternativa dos Veciños non se rinde", "Os que Oleiros queira destrozar con nós vanse atopar" o "Trinquera por un concello para vivir" eran algunas de las reivindicaciones del "acto popular" de apoyo al hasta ahora alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que fue condenado a seis años y un día de inahbilitación por un delito de prevaricación. Cientos de vecinos se concentraron delante del ayuntamiento oleirense para expresar su solidaridad con el líder de Alternativa dos Veciños, quien agradeció la presencia en el acto del alcalde de Cambre, el socialista Antonio Varela Saavedra. García Seoane afirmó que "un sector del PSOE ubicado en Madrid" le dice que su situación les parece "una injusticia". Pero, añadió, "Francisco Vázquez envió un emisario a Madrid, Abel Caballero, y a petición de determinados politiqueros de la comarca que no les interesaba el indulto para García Seoane, éste no se trata".