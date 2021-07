La nueva ola de covid sube el número de activos hasta 425, con 14 personas ingresadas

La nueva ola de coronavirus (la cuarta en Ferrol, que no notó apenas impacto tras la Semana Santa) continúa al alza, con 425 casos activos registrados por el Sergas en los datos a seis de la tarde del domingo. Son 43 más que en la jornada previa. También hay un incremento en la hospitalización, que suma 14 personas ingresadas, diez en planta y cuatro en la Unidad de Cuidados Intensivos.





La situación es, sin embargo, diferente a otras oleadas, en consonancia con lo que sucede también en el resto del país. El porcentaje de personas hospitalizadas es menor (por la vacunación y por la edad de las personas afectadas, aunque puede que el impacto aumente en los próximos días). En meses anteriores, a estas cifras de casos activos correspondían más del doble de personas ingresadas. El 4 de marzo, en un contexto de bajada de la incidencia, con 424 casos activos había 44 personas en el hospital (con siete en la UCI). El 8 de enero, en plena subida postnavideña, con 432 casos activos se registraban 46 personas en el Marcide (tres en la UCI).





También es distinta la distribución, puesto que en la ola de enero y febrero los casos se disparaban por todo el territorio, con los veinte municipios superando al unísono los 250 por cada 100.000 habitantes. Ahora es Ferrol la localidad que está por encima de esa cifra (con 222 casos diagnosticados en dos semanas) y también Neda, con 14 positivos, sube de los 250. Narón cuenta 80 casos y Fene, 31.





Monfero, Cerdido, Moeche, San Sadurniño y As Somozas se mantienen a cero y los demás (Ares, Mugardos, Cedeira, Valdoviño, A Capela, Cabanas, Pontedeume, As Pontes, Cariño, Mañón y Ortigueira) no pasan de los diez positivos en 14 días. La evolución es al alza, por lo que puede haber variaciones en los próximos días.