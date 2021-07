Miñones evita pronunciarse sobre una posible candidatura a liderar el PSdeG

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha evitado pronunciarse este domingo sobre una posible candidatura a liderar el PSdeG en el congreso de otoño, con fecha concreta por determinar.





"Sobre futuribles no suelo opinar; 'paso a paso' es un lema que me encanta", ha indicado Miñones en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha pedido que se respete a la militancia ya que es un proceso que aún no está abierto.





"Lo que venga en el futuro lo veremos en el momento oportuno", ha insistido el delegado del Gobienro y exalcalde de Ames, puesto que ocupaba cuando Pedro Sánchez le encargó la ponencia sobre municipalismo que tratará el Congreso Federal de la formación, este sí con fecha, el próximo octubre en Valencia.





Para Miñones, un congreso es "una oportunidad de cambio", algo que tiene "claro" al ver los recientes cambios en el Gobierno, ya que la sociedad "cambia día a día".





"El 40º congreso (federal) es una oportunidad para ver la nueva situación del partido y el (congreso) gallego será una oportunidad para analizar lo ocurrido y seguir sumando y conectando con los gallegos2, ha concluido.





Respecto a las críticas de la Xunta al Gobierno por la falta de "cogobernanza" en la pandemia comprometida por el presidente Pedro Sánchez, el delegado del Gobierno ha reclamado "respeto institucional y coherencia".





Según Miñones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha transferido "1.800 millones de euros" a la administración gallega en diferentes partidas durante la pandemia y "gracias a ese dinero la Xunta ha desarrollado su actividad".





Esta semana, durante la sesión de control en el Parlamento, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tachó de "falsedad" que el Ejecutivo haya destinado "más de mil millones" a la comunidad, ya que de esos fondos "han pagado 31 millones", aseguró.