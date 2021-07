Un influencer que va de machote y se juega una pena de cárcel

Igual es imprescindible ser millennial para entender el fenómeno de los influencers, pero para detectar a un tipo despreciable no hay edad. Un chaval con 26 millones de seguidores en Tiktok ha declarado en una entrevista con un conocido youtuber que engaña a las chicas con las que mantiene relaciones sexuales para no tener que usar preservativo. Cosas que se nos vienen a la cabeza: el asco que nos da y la preocupante falta de educación sexual de los jóvenes, que parece que no han oído hablar de las ETS. A Naim Darrechi, que así se llama el machote, a lo mejor también le tiene que preocupar que el Gobierno lleve el caso a la Fiscalía. Con la nueva ley del solo sí es sí su jugada podría costarle hasta doce años de prisión. FOTO: La ministra de Igualdad ha llevado el caso a la Fiscalía | efe