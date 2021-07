Alexandre Sequeiros y Nuria Martínez, ganadores del Curuxa de Humor Gráfico de Fene

El XXV Concurso de Humor Gráfico Curuxa de Humor de Fene conoció ayer el nombre de los ganadores. El jurado, reunido en el Museo do Humor del municipio, decidió otorgar el primer premio Curuxa (categoría para mayores de 25 años y dotado con 2.000 euros) a Alexandre Sequeiros Camiña y a Nuria Martínez Carbó el correspondiente a la Curuxa Nova (de 16 a 25 años y dotado con 1.000 euros). Asimismo, Fernando Iglesias Mouta (Kohell) y Sarai Outeiral Ces se alzaron con el segundo premio en las mencionadas categorías (por lo que recibirán 1.500 y 500 euros, respectivamente).



El jurado, integrado por el alcalde, Juventino Trigo; el concejal de Cultural, Justo Martínez; la responsable del Museo do Humor, Almudena Marcos; y por los humoristas gráficos Calros Silvar, Xosé Tomás y Hugo Feal Permuy (este último, ganador de la Curuxa Nova 2020) valoró “a capacide de síntese da metáfora visual” de la obra de Sequeiros, titulada “Cegueira”, así como su capacidad de “contar moito con poucos elementos”. Del segundo galardón en esta categoría destacaron que el trabajo, “Éxodo”, condensa muy bien “a realidade galega e unha forma de ver a vida moi próxima ao noso territorio co humor autóctono, a retranca galega”.



Con respecto a los Curuxa Nova, del trabajo “Un cadáver con sorte” de Nuria Martínez, el jurado señaló como principal valor “a capacidade de xerar sorpresa entre o estilo inicial e a mensaxe que se descubre finalmente” así como su “forte ironía”. De “Emancipación”, de Sarai Outeiral, valoró especialmente su temática “en sintonía coa realidade actual da xente”. El jurado también acordó nombrar finalistas, con diploma pero sin dotación económica, a los trabajos presentados por Borja Ramón López (Curuxa) con “Negacionismo” y por Lucas Sixto (Curuxa Nova), con “Vacinados”.