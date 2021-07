Trabajadores de las auxiliares de Endesa no descartan trasladar la acampada si no hay respuestas

Siete días cumplen hoy los trabajadores de las auxiliares de Endesa, en As Pontes, durmiendo al raso para intentar visibilizar el desespero que supone para las familias (unas 200) vivir en una completa incertidumbre y con el temor a perder sus puestos de trabajo en cuestión de horas o días. Así es como se sienten desde que el pasado 30 de junio se extinguió el plazo para el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo ofrecido por la compañía energética.



José Hurtado, de CCOO, sostiene que la sensación que se tiene desde que empezó la acampada es similar a la de antes, ya que sienten un “absoluto abandono” por parte de las administraciones implicadas.



También incide en que los ánimos decaen con el paso de los días y la llegada de nuevos rumores de contrataciones temporales por parte de Endesa para las futuras labores de desmantelamiento de la planta, algo que la compañía ha desmentido tajantemente, según manifestó el responsable de CCOO. Es más, Hurtado asegura que desde Endesa siguen reiterando su compromiso en tanto que las contrataciones que deban hacerse en próximas fechas se cubrirán con personal de las auxiliares. “Después faltará ver si el personal en cuestión se adapta a un perfil concreto que puedan llegar a requerir”, matiza.



Por otra parte, como se recordará, el Grupo de Trabajo por una Transición Justa, del que forman parte los sindicatos CIG, CCOO, UGT, el comité de empresa de Endesa, Cohempo, Seara, la Asociación de Transportistas del Carbón y el propio Concello de As Pontes, solicitó el pasado 15 de junio una reunión urgente con la Xunta y todavía no han obtenido respuesta. Es más, han hablado con el presidente de la Diputación y alcalde pontés, Valentín González, para que interceda por ellos ante la administración autonómica a fin de desbloquear ese solicitado encuentro. “Es necesario que se produzca una reunión a cuatro entre Xunta, Ministerio de Transición Ecolóxica, Endesa y representantes de los trabajadores para ver de qué modo se puede garantizar el empleo”, explicó José Hurtado, quien añadió que es muy difícil avanzar “pues nadie está dispuesto a flexibilizar sus posturas”. De hecho, asegura que Endesa sostiene que la culpa es de quien presentó alegaciones, y esta es una postura muy cómoda para la compañía, que elude cualquier responsabilidad”. Sobre este asunto manifestó además que los representantes de los trabajadores no descartan trasladar la zona de acampada a otro punto, que pueda afear más a la compañía eléctrica, cuyos operarios se concentran delante del Concello, alejados de la factoría.





Unidas Podemos





El diputado de Unidas Podemos y secretario general del partido en Galicia, Antón Gómez Reino, envió un mensaje de apoyo y solidaridad con la industria auxiliar de Endesa y presentó varias preguntas dirigidas al Ministerio de Transición Ecológica. “Despois de anos de sobreexplotación mineira estes trabaladores quedan sen emprego e sen alternativas de futuro”, dijo Gómez Reino, quien sustuvo que “o persoal auxiliar de Endesa merece un futuro e alternativas ao peche, non podemos deixarlles atrás na transición enerxética, que debe achegar alternativas de emprego e industriais para a comarca e sobre todo para as familias que o viven en primeira persoa”



La situación afecta a 200 trabajadores, una treintena de ellos relacionados con la actividad en el puerto de Ferrol.