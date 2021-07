Ferrol distingue a los más destacados promotores del Camiño Inglés en la ciudad

La organización del I Festival Ilustrado del Camino Inglés prosiguió durante la jornada de ayer con un completo programa de actividades, entre ellas el acto central del mismo, la entrega de distinciones a entidades y personas que han colaborado con la ruta de peregrinación a Santiago a su paso por Ferrol.





Los homenajeados han sido Manuela Santalla, “polas súas obras libros sobre o Ferrol da Ilustración e, especialmente, polos seus traballos relacionados coa vida e o traballo da cidade no século XVIII”, argumentó el alcalde Ángel Mato, quien entregó los galardones acompañado de la concejala de Patrimonio Histórico Eva Martínez y la directora de Turismo de Galicia Nava Castro.





Los otros premiados fueron Isidoro Valerio, por su trabajo “na comunicación do que é e do que ofrece e ocorre en Ferrol”. También se distinguió a Pepe Perales, por su trabajo en la promoción del Camino Inglés a través de la Asociación para la Promoción do Camiño Inglés y Reyes Lage, por su puesta en valor del patriomonio local a través de Ferrol Vivo.





Mato destacó durante su intervención que el festival “pone en valor todo aquelo que fai de Ferrol unha cidade con personalidade, en especial o seu patrimonio”.