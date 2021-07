Las cloacas y la vida personal

Mal va este país cuando la relación personal entre dos políticos (mejor dicho, entre una política y uno que ya no lo es), ocupa espacio preeminente en los medios de comunicación. Irene Montero ha tenido que salir a la palestra para desmentir los rumores que apuntaban a que ella y Pablo Iglesias ya no vivían juntos. “Detesto a la cloaca que miente tanto y con tanto descaro, detesto a quienes les protegen y también a quienes no les plantan cara pensando que la cosa no va con ellos. Detesto a quienes no saben hacer política y buscan destruir al adversario con juego sucio”, Pues eso, que siguen juntos.