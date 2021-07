Pontedeume concluye las obras de remodelación del parque infantil de Centroña

El Concello de Pontedeume concluyó recientemente las obras de remodelación de las que fueron objeto el parque infantil de Centroña.





La intervención consistió en la instalación de nuevos juegos, la dotación de un pavimento de caucho y la construcción de un corredor de acceso, así como la renovación total del cierre del recinto, instalando además nuevos bancos y papeleras.





“Dende a nosa chegada ao goberno estamos a traballar para mellorar e modernizar todos os parques infantís do municipio, procedendo á implantación de novos espazos deste tipo noutras zonas do concello que non contaban con eles”, indicó el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández.





Las actuaciones llevadas a cabo por el Concello permitirán a los más pequeños contar con juegos homologados y renovar uno de los espacios más frecuentados de la parroquia.