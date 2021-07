Carmen Calvo se marca un Aguirre

Lo de ser ministro no es fácil. De cara a la galería uno tiene que estar al día de todo, tener presencia y, en la medida de sus posibilidades, ser simpático. Y, claro, a veces en el afán por agradar uno acaba por dejarse en evidencia. Como si la hubiese inspirado Esperanza Aguirre –que no dudó en asegurar que seguía mucho la carrera de la escritora Sara Mago– Carmen Calvo ha felicitado en Twitter el gran trabajo de los actores y actrices de la obra “Una loche sin luna”. Un mensaje bonito, de no ser por que es un monólogo, con Juan Diego Botto como único intérprete. Ups. FOTO: Carmen Calvo, espectadora | efe