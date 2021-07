Cedeira abre otra nueva línea de ayudas para negocios que no se beneficiaron del plan de empleo

El gobierno local de Cedeira acaba de aprobar una nueva línea de de ayudas de entre 1.000 y 1.500 euros a pymes y autónomos del municipio que no se beneficiaron del programa PEL-Reactiva de la Diputación de A Coruña para paliar los efectos económicos provocados por la pandemia.



La cantidad total asciende a 70.000 euros que, según explicó el alcalde, Pablo Moreda, proceden íntegramente de las arcas municipales. Así, el regidor subrayó que el objetivo de este nuevo programa es que “ningún negocio local quede sen apoio, é dicir, garantir que aqueles que non obtiveron o respaldo do PEL Reactiva conten desta volta con axuda para remontar a difícil situación que atravesaron e que aínda teñen que enfrontar”.



Las subvenciones se destinan a autónomos con o sin trabajadores y pequeñas empresas que tengan en Cedeira su domicilio fiscal o un local de negocio, con la excepción de aquellos sectores –hostelería y agencias de viajes– destinatarios del plan de reactivación provincial.



La ayuda oscilará entre los 1.000 y los 1.500 euros, dependiendo, respectivamente, de si son autónomos sin trabajadores a cargo, si tienen entre uno y cinco empleados o si suman más de cinco asalariados. La convocatoria, no obstante, establece que se agotará todo el crédito entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos y que, si se da el caso, los fondos se prorratearán proporcionalmente para garantizar que “todos reciben unha axuda”.



Las bases de la convocatoria se publicarán en breve en el Boletín Oficial de la Provincia, con un plazo de presentación de solicitudes de un mes desde ese momento.