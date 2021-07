¿Y la Xunta?

La Xunta de Galicia lleva meses promoviendo un frente cívico que incluye a sindicatos, para exigir al gobierno central inversiones para Ferrolterra, Eume y Ortegal. El pasado 19 de mayo envió una propuesta de pacto de estado a los agentes implicados, con más de cien medidas. Hasta aquí todo bien y nada que objetar, pero… ¿alguien ha caído en la cuenta de que la Xunta tiene las competencias en Industria, y que su presupuesto actual destina más de 600 millones de € a estos fines? Ya sabemos que la Xunta no puede comprar un barco de guerra, pero puede cofinanciar el dique seco en Navantia y otras infraestructuras. Si no lo ha hecho, no es por escasez de dinero, porque de los 407 millones presupuestados por la consellería en el anterior ejercicio, quedaron sin invertir nada menos que 135. El compromiso por nuestra comarca, tiene que ser solidariamente compartido por ambas administraciones.