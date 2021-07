Quintana: “El Racing siempre va a dar batalla por el ascenso”

Fueron muchas las razones que llevaron a seguir en el Racing a Yeferson Quintana, que está cedido una temporada más en el equipo ferrolano. El defensa uruguayo enumera varios –“los mensajes que me llegaron de los aficionados, lo cómodo y bien que lo pasé en la ciudad la pasada campaña, lo bien que me trató el club o que compañeros como Álex López, Diego Rivas, Pep Caballé o Dani Nieto hubiesen renovado...”, apunta–, pero sobre todo reconoce que “el proyecto que tiene la entidad es lo que me inculcó a seguir otra campaña más en el equipo”.





razón

El futbolista destaca que el proyecto del club verde lo animó a seguir en él



Yeferson Quintana se queda en el Racing con la intención de vivir una temporada diferente a la pasada, en la que la irregularidad le impidió entrar en la primera fase entre los tres de cabeza, lo que acabó con sus opciones de subir a Segunda. “Fue una temporada un poco sufrida”, reconoce. Ahora, en cambio, espera que el cuadro verde pueda encadenar buenos resultados con regularidad, tanto en casa como fuera, “para que podamos tener un poco más de tranquilidad de la que tuvimos el año pasado”.





Ambición



Esa regularidad es la que puede hacer que el Racing pueda estar arriba en el campeonato liguero, algo en lo que Yeferson Quintana confía. “Este equipo siempre va a pelear, a dar batalla y a estar ahí por el ascenso. Nunca va a bajar los brazos, así que las posibilidades son para ascender”, explica el defensa central que, además, destaca los fichajes hechos hasta ahora, lo que debe hacer que el cuadro verde esté en la parte alta de la tabla clasificatoria de la nueva categoría.



Con todo, Yeferson Quintana confía en que el Racing inicia el campeonato liguero de la mejor manera posible.