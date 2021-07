Esto es lo que hay

Casado, el líder del PP criado bajo el padrinazgo de Aznar y Aguirre, ha despachado un golpe de Estado, un millón de muertos y una dictadura fascista, explicando que ganaron los que pedían una ley sin democracia. Aquí en la peña eso fue un bombazo. Y amén de que eso dicho en un parlamento alemán es suficiente para que te inhabiliten –leyes y votantes al tiempo– es mentira. Y él lo sabe. Decir que la República tenía democracia y no leyes es otra mentira. Y él lo sabe. Y millones de españoles. Lo que me preocupa es que ¿qué pinta en ese partido un liberal como el señor Feijóo? ¿Se pondrá otra vez de perfil y las siglas PP serán cada vez más pequeñas cuando salga de mítines? Puede convivir en el mismo partido de la Gürtel donde van pasando por las salas de los juzgados decenas de sus compañeros de partido que no saben ni escuchan ni ven lo que pasa a su alrededor. ¿Aplaude el fichaje de Toni Cantó para que en Madrid hablen bien el castellano? Por cierto su gobierno va consiguiendo arrinconar el gallego.





Su historial nos recuerda que es insumergible. Pasó de votar al PSOE a proclamarse el más fiel seguidor de la política de recortes de Rajoy. Y aquí anda. Aquella celebre manguerita de jardín para apagar los incendios es su foto más veraz: los gestos.





En una entrevista publicada en este periódico, Ana Pontón aseguró que el BNBG buscará un nuevo estatuto político para Galicia que supere el Estatuto del siglo pasado. También el bipartito (Touriño Anxo Quintana) lo tenía en sus planes.





¿Habrá que recordar al gobierno de Feijóo que ni siquiera agotó el cupo de competencias que le corresponden a Galicia como comunidad histórica?





¿Habrá que explicar que es Galeusca? Se fundó en 1923 por las tres comunidades históricas –Galicia, Euskadi y Cataluña–, representando a Galicia la Irmandade Nacionalista Gallega presidida por Vicente Risco. Continuó en el exilio con Castelao, Alonso Rios y Lino Pérez y finalmente en 1996, la declaración de Barcelona intentó recuperar el espíritu original frente a las políticas de Aznar. En las europeas de 2004 se presentó bajo el nombre de Galeusca-Pueblos de España. Y es que más autogobierno Mayor autogobierno significa más recursos. Ana Pontón recordó que hay más de setenta ámbitos pendientes de ser transferidos. Es lo que hay… y lo peor: es lo que le falta a Galicia.