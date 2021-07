La Diputación da luz verde a los 15,9 millones del Plan Único 2021

El pleno de la Diputación aprobó en su sesión de ayer el Plan Único 2021 que dejará en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal 15,9 millones de euros. La mayor parte se destinará a inversiones –5,5 millones de euros–mientras que otros 3,1 millones se invertirán en gasto corriente.



Además la convocatoria de este año incluye un Fondo Social por el covid dotado de 2,6 millones de euros en la zona que se suman a otros 4,7 millones del POS+Adicional –financiación prevista de las bajas de las licitaciones de los proyectos y que los concellos tendrán a su disposición para nuevas iniciativas–.



Según destacaron desde la Diputación, en el apartado de reducción de deuda, ya se notan los efectos positivos de las anteriores convocatorias del Plan Único, ya que ningún municipio de las tres comarcas solicitaron inversión para amortizar deudas; y solo Ares –22.114,26 euros–, Mugardos –7.955,99– y As Pontes –14.451,43– destinarán fondos para el pago a proveedores.



El presidente provincial, Valentín González Formoso, agradeció el apoyo unánime de los grupos para un plan “que vai a permitir a execución de 284 obras durante este ano nos concellos coruñeses e que, ademáis de mellorar as infraestruturas e servizos municipais, contribuirá á reactivación social e económica tras un ano especialmente difícil”.



Destacó que, además de triplicar la inversión de anteriores convocatorias “representa unha nova forma de gobernar a Deputación, baseada na transparencia na distribución dos fondos e no respecto á autonomía municipal, pois son os concellos os que deciden en qué queren investir os fondos da Deputación”, explicó González Formoso.