Narón promocionará el comercio local en la cita Espazo Verde

El parque Río Freixeiro acogerá los próximos días 17 y 18 de julio un mercado de divulgación del comercio local, Espazo Verde, que también dará cabida a la artesanía, el ocio y la hostelería. Los concejales de Medio Ambiente, Santiago Galego, y Promoción Económica, David Pita, presentaron ayer el evento, que ya tiene abierto el plazo de inscripción para los establecimientos de la ciudad que quieran participar. Podrán hacerlo a través de la web www.espazoverde.es



“O gran obxectivo é resaltar as cualidades do comercio, hostalería e outras empresas do concello, que se desenvolverá ao aire libre e onde se poderá participar en obradoiros impartidos por empresas locais dirixidos a persoas de todas as idades”, apuntó Pita.



Habrá también conciertos en directo, a mediodía y por la noche, ya que el evento se desarrollará de 11.00 a 00.00 horas –manteniendo las medidas sanitarias en vigor– y exhibiciones de artesanía y cestería, así como masterclass de zumba y de yoga, exhibición de hip hop, talleres de chapas y slime para niñas y niños, foodtrucks y muchas otras propuestas.





Habrá espacio también para el ocio, la hostelería y la artesanía





El objetivo de la iniciativa es apoyar y visibilizar a las empresas de Narón para que retomen impulso tras la crisis sanitaria del covid al igual que hace varias semanas ocurrió con la celebración de la Feria del Motor.



Con tal fin, el concejal Santiago Galego explicó que llevará a cabo “un percorrido en diferentes ubicacións do parque onde se sucederán as actividades previstas” y destacó la oportunidad de “ofrecer este escaparate ás empresas interesadas en participar no evento”.



Los ediles avanzaron que desde el Concello se promocionarán más eventos de este tipo y animaron a los vecinos de Narón y de los municipios de la comarca a acudir a la cita.