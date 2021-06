Ejercitando la memoria

Nos pueden quitar muchas cosas pero no la memoria que desmonta las mentiras, arrasa con los bulos y dejan en mal lugar a los lenguaraces que toman a los ciudadanos por tontos. Y es que cuando Aznar dice que el PSOE ganó las elecciones gracias a un golpe del terrorismo, no quiere recordar que la tragedia de los trenes el once-M, y que ellos intentaron ocultar la autoría yijhadista, cuando ya lo afirmaban lla prensa internacional y los servicios de inteligencia de otros países. Aquel acto terrorista fue la respuesta a las mentiras del trio de las Azores que mintieron sobre la existencia de armas de destrucción y la matanza que ese bulo provocó. Eran los llamados tres tenores (con el ya nombrado estaban Blair y Busch) que desencadenaron la venganza a través del terrorismo. Hizo lo mismo Trillo con el accidente del Yak-42



Al gobierno de Aznar lo echaron los españoles por esas mentiras y por los “hilillos del Prestige” con Rajoy como enviado de Moncloa para contar mentiras.



El PP, tal vez recuerde Feijóo que apoya la tesis “aznariana”, se opuso al matrimonio entre homosexuales y luego varios de sus compinches lo usaron. El propio Feijóo fue padrino de una de esas bodas, pero sigue con su política de ponerse de perfil y en los días pares es un aventajado discípulo de Rajoy –como en la anterior crisis económica– precarizando la sanidad, la educación, etc. Y es que los ciudadanos tenemos memoria, ese enemigo de los políticos mentirosillos. Ya no nos engañan. Y esa es la técnica que usan hoy en la caja B de Génova, los sobresueldos, las mordidas….



Recuerdo una soflama de Cascos oponiéndose a la ley del divorcio y, seguramente también lo sabe Feijóo, hace poco llevaba dos divorcios. Y lo mismo hizo con el aborto y ahora con la eutanasia. El PP de Aznar, Rajoy, Casado, Feijóo, etc., siempre estuvieron en contra de las libertades (no habrá que recordar que esos avances NO OBLIGABAN A NADIE, pero sus exigencias si coartaban a muchos. Y la presidenta de la comunidad madrileña presume de liberal por permitir el botellón y operaciones ventajistas con los impuestos.



Aznar indultó a quince miembros de Terra Llure condenados por terrorismo y Casado, que sufre también de amnesia – prometió estudiar el caso por si tiene que cerrar la boca por los políticos catalanes indultados. No se dan cuenta que donde no llega la memoria están las hemerotecas.