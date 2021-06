El área sanitaria se mantiene por debajo de los 70 casos activos y tiene dos personas en la UCI

El área sanitaria de Ferrol se mantiene a la expectativa mientras la incidencia de la pandemia de coronavirus crece ligeramente en el resto de Galicia y de España. No se han identificado hasta la fecha casos procedentes de viajes escolares, que en todo el país superan ya el millar y, en Galicia, 102, según los últimos datos facilitados por Sanidade.



Así las cosas, Ferrol tiene su propia curva, manteniéndose por debajo de los 70 casos activos (69 en las cifras publicadas por el Sergas ayer) y con dos personas en la Unidad de Cuidados Intensivos, que son las únicas que están ingresadas con covid activo en el Arquitecto Marcide.



Suben en los últimos días los diagnósticos nuevos (siete más se contaban en las cifras de ayer), aunque todavía en márgenes que no tienen gran impacto, con una media de cuatro casos diarios en los últimos 14 días, que además se descuentan con las altas.





Nueve municipios de Ferrolterra se mantienen libres de covid desde hace al menos dos semanas







Un total de nueve municipios se mantienen libres de covid en las últimas dos semanas. Son As Pontes, Cedeira, Neda, Cariño, Cabanas, A Capela, Cerdido y As Somozas. Este último concello no suma casos nuevos desde mediados de febrero. Mirando siete días atrás, son 16 las localidades sin positivos, ya que solo se han detectado en Ferrol, Narón, Valdoviño y Ares.



Los fallecimientos por covid se mantienen fijos en 217, a punto de cumplirse dos meses sin muertes. En esta estadística influye la vacunación de la población –y, relacionado con ella, el descenso de la incidencia– de mayor edad, que es la que tiene mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de forma grave. FIMO seguirá toda esta semana a pleno rendimiento, recibiendo a miles de personas cada día para recibir las primeras dosis (los más jóvenes de la década de los 40, nacidos en 1980 y 1981) y para completar la pauta. Ayer era el turno de las personas mayores de 60 años que recibían la segunda inyección de Astra Zeneca, once semanas después de la primera. Mañana miércoles, así como el jueves y el viernes, está previsto que empiecen a completar el proceso las personas de entre 40 y 49 años, tres semanas después de haber comenzado su inmunización con la vacuna de Pfizer.