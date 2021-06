Ferrol y Narón son los únicos concellos con diagnósticos de covid en la última semana

Ferrolterra estrena la nueva etapa de la pandemia, sin mascarillas al aire libre –aunque su uso siguió siendo mayoritario–, con los mejores datos desde mediados de agosto. Los casos activos continúan bajando (las estadísticas del Sergas contabilizaban ayer 63 personas con la infección en curso) y la hospitalización se mantiene con dos personas, ambas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Las pruebas detectaron tres positivos nuevos entre las seis de la tarde del jueves y la misma hora del viernes.





La cifra de fallecidos no se mueve, con 217 víctimas. El último deceso en el área sanitaria se comunicó el 5 de mayo.





La mejoría de los números esta semana tiene su correspondencia en la incidencia en ese mismo período. En los pasados siete días, solo se diagnosticaron casos en Ferrol y en Narón (menos de diez en cada uno de ellos). Los otros 18 municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal quedaron a cero. Aunque este es un dato con muchas oscilaciones y la foto fija puede caducar en horas, constata la tendencia favorable de la pandemia. Esta coincidencia de la casi totalidad de localidades sin positivos nuevos no se había producido desde que Sanidade empezó a ofrecer los datos desglosados, el pasado noviembre.





La incidencia a 14 días todavía no tiene esos números pero sigue sumando concellos libres de covid. Ayer se incorporó Cariño a la lista que integran Cedeira, Valdoviño, Neda, Cabanas, Mañón, A Capela, Cerdido y As Somozas. Si la situación se mantiene, hoy se sumará As Pontes.





La realidad de Ferrol contrasta con la del resto de Galicia (la Comunidad suma tres días seguidos aumentando los casos activos) y de la mayoría de las áreas. Solo bajan Ferrol y Vigo.





El principal muro contra el covid, la vacunación, continúa su progreso. El fin de semana se inyectarán en FIMO segundas dosis del grupo de edad de entre 50 y 59 años y mañana lunes se hará lo propio con mayores de 60. Las primeras dosis a los mayores de 40 acabarán el sábado, con la inyección a los nacidos en 1981.