David Castro: “No había ninguna razón para decir no al Racing”

La posibilidad de volver a jugar en Galicia y de unirse a un proyecto ambicioso como el del Racing se conjugaron para decantar a David Castro a fichar por el club ferrolano, en el que jugará las dos siguientes temporadas. “¿Qué me anima a fichar? La pregunta es qué no me anima. No hay ninguna razón para decir que no”, explicó en su presentación el defensa de Cuntis, que llega a un club que ve como “muy potente”.





El defensa admite que el objetivo del Racing de llegar, más pronto que tarde, al fútbol profesional es “atractivo” y expone que “vengo con la intención de crecer de la mano del club, porque el proyecto del Racing es para mejorar”. De ahí que Castro crea que, si ya la pasada campaña el cuadro verde tenía una plantilla muy competitiva, esta vez la va a tener aún más





Madurez

Además, David Castro llega al Racing procedente del Numancia y en su mejor momento personal, lo que califica como “un punto de madurez desde que me fui del Pontevedra. Al salir, fuera de casa te hace madurar bastante”, reconoce el jugador, que tras irse del club de la ciudad del Lérez jugó en el Valencia Mestalla y el Numancia. Eso sí, Castro dice que “sigo con muhísimas ganas de aprender y de crecer”.





El futbolista, que puede jugar tanto de central –“es la posición en la que actué casi siempre los dos últimos años”, recuerda– como de lateral izquierdo –“ahí empecé y en ella juego esporádicamente”, añade–, destaca que la presencia en la defensa de futbolistas como Quique Fornos o Jon García le dan al Racing un nivel “espectacular. Que haya jugadores de nivel en todas las posiciones es bueno para el equipo, porque la competencia es interna nos hará mejorar”.





Es algo que él pretende hacer de la mano del entrenador racinguista, Cristóbal Parralo, al que conoce por su trayectoria y por las referencias que le dieron excompañeros que lo tuvieron como perparador en sus etapas anteriores.