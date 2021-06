Los separatistas están crecidos

Al indultar a los dirigentes separatistas catalanes presos por sedición y malversación, a los ojos de las instituciones europeas, Pedro Sánchez les ha convertido en presos políticos. Más aún cuando el presidente del Grupo Parlamentario de Podemos en el Congreso (Jaume Asens) les ha pedido perdón “por el retraso en la concesión de los indultos”. Conviene recordar que Podemos forma parte del Gobierno y varios de sus dirigentes, partidarios por cierto de celebrar un referéndum de auto determinación, se sientan en el Consejo de Ministros.





Así las cosas, a nadie debería sorprender que desde la filas independentistas se esté ofreciendo un relato en el que hablan de la claudicación del Estado aduciendo que los indultos que revocan la sentencia del Tribunal Supremo les dan la razón cuando argumentaban que había sido una sentencia de naturaleza política.





El propio Pedro Sánchez en una de sus homilías justificando estas medidas de gracia había llegado a decir que la justicia -en referencia a las sentencias del Alto Tribunal- no podía ser venganza. Nunca antes un gobernante había ido tan lejos en la deslegitimación de una de las instituciones clave del Estado de Derecho.





De ahí que los separatistas estén tan crecidos tras la concesión de los indultos como para hablar de que son un punto de partida, no de llegada para normalizar la situación política en Cataluña asumiendo y respetando el orden constitucional. No sólo no han renunciado a la vía unilateral sino que exigen ya amnistía para los fugados (Puigdemont y compañía), y la convocatoria de un referéndum de autodeterminación citando lo ocurrido en Escocia.





Frente a semejantes pretensiones que no tienen cabida en la Constitución, ¿qué dice ahora un Pedro Sánchez que trata de no darse por enterado de que le tienen tomada la medida y son insaciables? Pues no dice nada. En la sesión de control del Congreso, para no delatar su inanidad, a la pregunta del portavoz de ERC sobre qué va a hacer el Gobierno, sólo se le ocurrió devolver la pregunta para inquirir acerca de lo que pensaba hacer Esquerra. Fue patético. Ojalá se dé cuenta de que lo único que ha conseguido con los indultos es que los separatistas saquen pecho y estén crecidos. Y lo cierto es que no les faltan motivos para creer que van ganando.