Sabores ilustrados

É certo que as marxes para facer política local en Ferrol son moi estreitas e, máis, cando vés dunha situación extraordinaria como a provocada pola pandemia do Covid-19. Por iso, a mellor política partidaria sempre é, nestes casos, arrimar o ombro e botar unha man. Pero, agora xa foi e a soidade do goberno de Angel Mato converteuse nun plus que deixa en evidencia ao resto dos grupos municipais.





Lembran a roda de prensa do PP sobre a metade de mandato? Foi flor dun día. O certo é que o goberno municipal de Ángel Mato está a gañar a batalla mediática e, o que é máis importante, na percepción na cidadanía. A isto hai que sumarlle a errada precampaña da Xunta contra o alcalde, aí está o “show” da entrega do saneamento ao Concello. E todos sabemos que en asuntos como na xestión das multas, non habería diferenzas con ningún candidato/a. No fondo é como ese baile coxo de Feijóo no uso das máscaras.