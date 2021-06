El CEIP Eladia Mariño inaugura el “Mural das emocións” en el exterior del pabellón de Cabanas

Conectar los procesos de enseñanza-aprendizaje con la realidad cotidiana, despertar el interés y promover la sensibilización de las niñas y niños, profesorado y familias por el medio ambiente, y enriquecer el espacio, concebido como un marco de aprendizaje valioso para dar cabida a múltiples tipos de inteligencias y competencias es el objetivo que persigue el programa patios inclusivos. El Concello de Cabanas, el CEIP Eladia Mariño y la ANPA del centro inauguraron ayer el “Mural das Emocións”, que desde ahora ilustra una de las fachadas laterales exteriores del pabellón municipal.





Durante la jornada, también se presentó un vídeo resumen del trabajo realizado por el profesorado y alumnado alrededor del “emocionario”, una publicación en la que se explican varias emociones como la alegría, la calma o la vergüenza, entre otras, así como el papel que juegan en el día a día de las personas.





A este respecto, la concejala de Educación, Diana Rodríguez, destacó “o papel do proxecto para xerar un impacto positivo na autoestima e empoderamento da infancia”, y puso en valor “a creación de alianzas entre todas as partes implicadas no proceso educativo para levalo a cabo, na liña do obxectivo 17 dos ODS, en cuxo cumprimento traballa o goberno local desde todas as áreas”. El alcalde, Carlos Ladra, agradeció en su intervención la implicación de la comunidad educativa en el proyecto.





El “Mural das Emocións” que ya puede visitarse en Cabanas es un diseño de las artistas Cestola na Cachola y en su inauguración también participaron miembros del Cefore y de la inspección educativa.