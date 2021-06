Ferrol representó la ruta a Santiago con las actividades de Primavera no Camiño

Desde el muelle de Curuxeiras, partiendo de Ferrol o incluso procedente de Reino Unido, hasta la llegada al Obradoiro sin salir de la plaza de Armas. Esa fue la propuesta de la que disfrutaron ayer los múltiples visitantes de la iniciativa Primavera no Camiño, un proyecto del que Ferrol fue anfitrión este año –en su cuarta edición– y que acogió a una representación de los concellos por los que discurre en Camino Inglés hasta Compostela.



Desde por la mañana y hasta última hora de la tarde, estuvo abierta en la plaza de Armas esta feria turística que ofreció los elementos más distintivos de cada uno de los municipios por los que pasa esta ruta xacobea y cuyos Concellos forman parte de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés (A Coruña, Abegondo, Betanzos, Cabanas, Carral, Fene, Ferrol, Mesía, Miño, Narón, Neda, Ordes, Oroso, Paderne, Pontedeume y Santiago de Compostela).



Los distintos stands contaban con folletos de rutas, monumentos o actividades para desarrollar en el municipio, además de otros elementos identificativos de la zona o de proyectos en marcha.



Además, algunos de ellos expusieron iniciativas vinculadas con el camino, como la expuesta por el Concello de Abegondo bajo el lema “Live water way”, que dota de agua potable a los peregrinos a lo largo del itinerario, con fuentes naturales en distintos tramos del recorrido.



El Concello de Carral acercó a los visitantes a su afamado pan –Neda también promocionó este producto como uno de sus emblemas–, con una presentación de sus “secretos” de elaboración.



El Concello de Miño promocionó, por la tarde, el proyecto de experiencias náuticas accesibles A2.Velas, con el que pretende eliminar barreras y facilitar el acceso a más personas a la náutica recreativa.





Showcooking, exposición de proyectos o talleres artesanos se dieron cita en la carpa de la plaza de Armas







Pero además, los productos propios pasaron de la naturaleza a la olla a través de showcooking como el que promocionó las truchas de Oroso, el pan de Carral productos del Eume, a través del Concello de Cabanas, el queso y el requesón de Campo Capela, en una demostración del Concello de Pontedeume o el pan de Neda. La cocina de vanguardia también estuvo presente desde Ferrol, con el reconocido chef Dani López, del restaurante O Camiño do Inglés.



Otros municipios se publicitaron con sus bailes y música tradicional –Abegondo– o a través de cantareiras –Oroso–. Concellos como Fene mostraron su exitosa iniciativa “Viñetas do Camiño” que mezcló arte y turismo en una caminata con la participación de artistas que dejaron su huella pictórica sobre la ruta . El Concello dio cuenta también de su nuevo proyecto “Pasear por Fene” de compra online.







Además, la Diputación contó con su propio stand desde el que acercó al visitante a otras posibilidades turísticas vinculadas con el Camino como The way of learning o The way of life, que vincula en camino inglés con el condado irlandés de Durham.





Un anfitrión, kilómetro 0





Ferrol, además de actuar como ciudad anfitriona en esta cuerta edición de Primavera no Camiño, es el kilómetro cero de esta ruta hacia Compostela.



En la jornada de ayer ofreció una amplia programación propia, con actividades más allá de las realizadas en la carpa de Armas.



Una paseo por la ría desde el muelle, punto de partida del Camino, o recorridos en pony para niños en el barrio de Caranza, además de un photocall peregrino en el de Esteiro, completaron la programación que permitió, además, a los asistentes participar en talleres de elaboración de productos de barro, instrumentos artesanales como panderetas, de hilado, o incluso gastronómicos.



A lo largo de la jornada, una ilustradora del concello de Ordes –Nana– elaboró un grafiti en el recinto.



Coincidiendo además con la celebración de la feria Primavera no Camiño, la sala de exposiciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol inauguró la muestra fotográfica del concurso sobre el Camino Inglés.