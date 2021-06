Ahora los indultos no solucionan nada

Si después de las declaraciones desde Waterloo de Pere Aragonés y Carles Puigdemont el Gobierno sigue adelante con la idea de los indultos a los presos del procés es que no solo está entregado al independentismo sino que se está tirando debajo de su zapato para que le pise a gusto. Resulta que ahora que el perdón a los líderes del intento separatista parece cuestión de días los Pili y Mili del soberanismo catalán salen con que “los indultos no son la solución al conflicto” y reclaman la amnistía y la autodeterminación. Vamos, que no se mueven un ápice de su posición inicial. ¿Para qué?, pensarán, si Pedro Sánchez va a acabar haciendo lo que nosotros queramos, por la cuenta que le tiene. Pues la cosa parece clara: si los indultos no van a servir de nada que no se concedan. Y una polémica menos. FOTO: Aragonés y Puigdemont, chocando puños | efe