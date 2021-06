París decidirá si la representación española en Tokio será de uno o, mejor todavía, de tres arqueros, entre los que estarían dos tiradores de As Pontes, Miguel Alvariño y Daniel Castro.



La capital gala acoge en la jornada de hoy la disputa del torneo clasificatorio masculino de arco recurvo en el que Alvariño, Castro y su compañero Pablo Acha se juegan el pasaporte a los Juegos de Japón –si acceden como equipo también tendrían derecho a disputar la cita individual–. Una cita en la que parten en el ranking inicial 37 países, de los cuales 34 no podrán estar en Tokio. Y es que solo los tres primeros clasificados de la prueba obtendrán ese ansiado billete, por lo que el campo parisino será. en esta ocasión, más que un campo de tiro, uno de batalla. La prueba comenzará a las 09.00 horas con el “round” clasificatorio, con la disputa de los duelos directos a partir de las 14.15 horas, y será desde las seis cuando se ponga en juego las medallas. El grupo español llega a esta cita tras subirse al podio de la competición por equipos en todas las pruebas de la Copa del Mundo en las que tomó parte y ser, además, cuartos en el Campeonato de Europa de Turquía. Unos éxitos a los que hay que sumar los metales individuales de Daniel Castro –plata en Guatemala– y Pablo Acha –oro en la cita continental–. Una racha que esperan continuar en París.









Copa del Mundo





Pero la plaza por equipos no será lo único en juego para Alvariño, Castro y Acha en París. Eso sí, si no logran ocupar una de las tres primeras plazas por formaciones.



En este supuesto, la cita de la Copa del Mundo gala que a continuación comenzará en París será la última para conformar el ranking por el se regirá la Federación Española de la disciplina para otorgar la única plaza individual masculina que posee. Esa que el año pasado logró Acha, que posteriormente le otorgaron a Alvariño y que finalmente no fue para ninguno, iniciándose un nuevo proceso de clasificación que termina, finalmente, la próxima semana.