Decenas de empleados de Endesa, de las compañías auxiliares, transportistas y trabajadores indirectos vinculados a la central pontesa han vuelto a salir a la calle ayer en demanda de acuerdos entre administraciones que eviten la pérdida de empleos derivada del desmantelamiento de la planta.



En esta ocasión, decenas de empleados se desplazaron hasta Santiago de Compostela para concentrarse ante el edificio administrativo de San Caetano para reclamar al Gobierno Autonómico y también al Central que aporten “soluciones” para el mantenimiento de los puestos de trabajo que dependen de la planta de Endesa en As Pontes.



Los trabajadores estuvieron arropados durante la concentración por el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de la villa pontesa, Valentín González Formoso, y otros cargos del Partido Socialista.



Durante la marcha los manifestantes han vuelto a corear consignas como “Teresa Ribera, al ERE tú primera”, “No es transición, esto es destrucción” o “Queremos trabajar, no emigrar”.



En declaraciones a los medios allí congregados, José Hurtado, secretario comarcal de Comisións Obreiras en Ferrolterra, tomó la palabra en nombre de los tres sindicatos convocantes (CCOO, UGT y CIG), y recordó que el próximo día 30 se cumple el plazo ofrecido por la empresa para mantener los puestos de trabajo a la totalidad de la plantilla y que a partir de ese día “Endesa va a empezar a despedir a gente y a quedarse con el número mínimo de efectivos en los diferentes puestos, tanto en la industria auxiliar como personal propio”. Recordó además que una de las compañías que se encargan del servicio de limpieza “anunció la aplicación de un ERE extintivo que reducirá a menos de la mitad su plantilla”.



Asimismo, los sindicatos consideran que, a partir de agosto, la planta ya dejará de contar con trabajadores de las empresas auxiliares y se reducirá al 30% el número de empleados directos de Endesa.



Hurtado interpeló a Xunta y Gobierno en referencia a la reiterada transición justa, ya que los sindicatos entienden que no se está dando en As Pontes “cuando esa transición se deja empleos atrás”. Los representantes sindicales también lamentan que hasta la fecha no hayan obtenido respuesta a la solicitud de reuniones con personal de ambas administraciones y que a estas alturas no tengan ni una sola propuesta encima de la mesa.







Renovables









Los sindicatos recuerdan al Ejecutivo gallego que Endesa sostiene “que la postura de la Xunta de favorecer el desarrollo de proyectos eólicos no ayuda a la permanencia de la planta”, motivo por el cual se desmantelará, “acarreando con ello consecuencias graves para la comarca”, lamentan.