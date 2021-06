Irlanda se suma a la oferta turística de los concellos en Primavera no Camiño

Tres invitados de Irlanda: Visit Durham, Turismo de Irlanda y la Camino Society of Ireland se suman en esta edición a los stands de los distintos concellos de la provincia de A Coruña por los que discurre el Camino Inglés y que desde mañana formarán parte del evento Primavera no Camiño, que tendrá lugar en la plaza de Armas durante toda la jornada.



El presidente de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, Manuel Mirás, y el alcalde de Ferrol Ángel Mato, presentaron ayer el evento, algunos de cuyos actos ya se ha ido dando cuenta en los últimos días.



Esta cuarta edición de Primavera no Camiño que tienen a Ferrol como anfitrión es resultado, de la colaboración de la Diputación de A Coruña como “do traballo realizado ao longo dos últimos meses por todo o persoal municipal dos dezaseis concellos que integran a asociación e, de forma moi especial, ao persoal do Concello de Ferrol polo magnífico traballo realizado”, indicó Mirás.



Recordando el motor de dinamización económica que supone el Camino Inglés –un impacto de



4 millones de euros, 250 euros por peregrino–, el presidente del organismo que reúne a los concellos por los que pasa el Camino destacó en la programación de este año la novedad de que participen por primera vez entidades de Irlanda, resultado de la promoción de la ruta xacobea en las islas británicas y de la recuperación de los antiguos caminos de peregrinación.



Mirás también aludió al trabajo que se está desarrollando en los distintos concellos para ofrecer una “red estelar” de productos, con estándares de calidad en el Camino Inglés.



Por su parte, l regidor local, Ángel Mato, que agradeció también el trabajo desarrollado desde las áreas de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, y Turismo, Mayte Deus, además del de la asociación, destacó las actividades para todas las edades que se desarrollarán mañana, tanto desde los distintos Concellos del Camiño como de la ciudad anfitriona, Ferrol, que extenderá además su actividad a distintos barrios”.









Programación





Entre los actos previstos –el programa puede consultarse en caminoingles.gal– se encuentra la oferta turística de los Concellos de A Coruña, Abegondo, Betanzos, Cabanas, Carral, Fene, Ferrol, Mesía, Miño, Narón, Neda, Ordes, Oroso, Paderne, Pontedeume y Santiago, con showcookings, actuaciones de música tradicional, magia, graffiti, talleres infantiles de barro, pan, demostraciones del perro peregrino –can de palleiro–, etc. de 11.00 a 20.00 horas.



Habrá, además, un paseo en barco a las 16.30 horas –reservas en el 981 944 252–.para 120 personas como máximo.