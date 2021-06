Los naroneses sub 10, bronce en el Autonómico

Ribeira y Santiago fueron sede de las citas autonómicas de clubes sub 10-sub 12 y de la duodécima cita de milla en ruta. Unas competiciones en las que la delegación local sumó una quincena de medallas.



En las pruebas de base, el Atletismo Narón se hizo con el bronce en el grupo sub 10, un cajón que rozaron sus compañeros sub 12, si bien finalmente terminaron cuartos. En el primero de los casos, el podio llegó gracias a la regularidad local, destacando las actuaciones de Uriel Verdú y , segundos en las citas de 50 metros y altura, y el tercer lugar de Gael García en los mil metros marcha. En femenino, Antía Suárez fue plata en peso, si bien el equipo naronés terminó en la novena posición.



En la competición sub 12, el equipo masculino se quedó a tres puntos del podio, un concurso en el que Jun Liang y Antón Díaz se subieron al segundo cajón, mientras que su compañero Enrique García terminó tercero en los 500 metros. En esta ocasión no hubo representación femenina.



En la cita de Compostela, Carolina Santos –Ría Ferrol– cruzó la meta en quinto lugar, un puesto que le dio el triunfo en la tabla sub 18. Un oro que también logró la naronesa Rebeca Soto, en su caso al ser la mejor en Máster 45. En la carrera masculina, Martín Barreiro –Narón– fue bronce en sub 20 y el fenés Marcos Cibreiro ganador en sub 18. En base, Lucas García –Cedeira– y Gael Varela –Narón– se colgaron el oro y el bronce sub 16 y sub 14.