El servicio de socorristas se cubrirá sin lista de reserva tras la finalización de la prueba acuática

Aunque este año parecía que el problema de la falta de efectivos para llevar a cabo labores de salvamento y socorrismo en las playas de Ferrol estaba sobradamente superado, el número de socorristas presentados finalmente a todas las pruebas coincidirá prácticamente con el de la oferta de plazas.



De las 70 personas admitidas en el procedimiento –hubo inicialmente 81 solicitudes– para enfrentarse a las pruebas de selección, tan solo 58 han concluido todo el proceso concursal –entrega de documentación requerida, prueba teórica y prueba práctica en piscina–. Habría así solamente un candidato más que los profesionales requeridos para poder prestar una asistencia efectiva en los arenales de la ría y de mar abierto donde funciona el servicio de vigilancia –Caranza, Doniños, A Fragata-O Vilar, San Xurxo, Esmelle, Penencia, Santa Comba-Marmadeiro, Ponzos y A Graña–.



El curso de formación de socorristas oficial puesto en marcha por primera vez en la ciudad de Ferrol facilitó que 33 alumnos obtuviesen el título requerido para poder presentarse a las pruebas, por lo que el Concello optó esta temporada por ampliar notablemente el número de efectivos para atender a las playas. De este modo, de las 45 plazas ofertadas el año pasado se subió hasta 58 este año.



Aunque las más de 80 solicitudes hacían augurar un amplio listado de socorristas, finalmente no hará falta baremación para elegir a los mejores, ya que el número de efectivos coincide prácticamente con el número de aprobados. Así las cosas, a la última prueba de natación en piscina no se presentaron 10 de los aspirantes que sí lo hicieron en la primera fase del concurso. Otro más no entregó el certificado médico pertinente y uno de los que sí concurrieron no superó la prueba acuática.



Con estos últimos datos, los candidatos podrán presentarse ahora a los puestos de coordinador de casetas y coordinador de playas, que requieren pruebas específicas –se celebrarán durante la jornada del día 18 en el antiguo Hospicio– y a los que se podrán presentar los candidatos que hayan obtenido las 57 mejores puntuaciones, por lo que solo quedaría uno fuera, con una valoración final de 1,5 puntos. La siguiente nota más baja sería ya de 4,6 y la más alta alcanzada entre los participantes fue de un 9,25.



El salario de los socorristas está estipulado en 1.435,99 euros mensuales durante la temporada de verano , el de los coordinadores de caseta de 1.599, 98 euros y el coordinador de playas percibirá un sueldo mensual de 1.763,97 euros, incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias.



El servicio de vigilancia no estará operativo finalmente hasta el próximo día 25.