La empresa viguesa Delikia y el barista Marcos González lanzan Root, para acercar al consumidor la cultura del café

El Campeón de Baristas de España, Marcos González, ha lanzado junto a Delikia la iniciativa “Root Café”, una marca que apuesta por introducir al consumidor en la cultura del café, y dar a conocer el trabajo y las personas que hay detrás de todo el proceso de producción, acercando el café de especialidad, de producción sostenible y de trato justo a los hogares y empresas.





Todo empezó en 2012 durante un viaje a Jinotega en Nicaragua. Allí, en Finca las Morenitas, Marcos conoció a Víctor Robelo, que le enseñó todo su amor y conocimiento del café. Durante el confinamiento y, como programa de café para los canales de Delikia, nació esta iniciativa. Tras el éxito y el interés del público, se planteó la creación de un proyecto propio liderado por Marcos González, responsable de calidad de Delikia, que tendría como misión difundir la cultura del café y contar la historia que hay detrás de cada grano.





“Root Café nace para cubrir una necesidad, enseñar al mundo de dónde viene el café, cómo se elabora, acercar el café de origen a nuestra casa u oficina y, sobre todo, enseñarnos a disfrutarlo. Es una marca sostenible, cercana, que ama el café y muy humana y solidaria”, apunta el barista. Marcos González ha vivido toda su vida rodeado de café, ya que sus padres se dedicaban a la hostelería, pero su pasión por el café no se despertó hasta que se apuntó a un curso de Baristas. En aquel momento no sabía ni qué significabaesa palabra, pero todo cambió cuando Damián Seijas, profesor del curso, le dijo “vamos a usar siete gramos con una extracción en 25 segundos”. En ese momento, Marcos entendió que en el café también hay recetas, y que si quieres hacer un buen café, tienes que buscar la receta perfecta. Desde ese momento, Marcos no ha parado de buscar el mejor café. Se unió al equipo Delikia como responsable de calidad y ha viajado a muchos países para conocer el cultivo de los mejores cafés.





Sabor inconfundible

Es el creador de las recetas de más de 10.000 máquinas que Delikia tiene en España y ahora ha empezado su propio proyecto para ofrecer café de calidad e intentar que el mundo se dé cuenta de lo que él comprendió en el curso de baristas: el café necesita de una buena elaboración y como en toda receta, hacen falta los mejores ingredientes. Actualmente, Marcos González ostenta el título de mejor barista de España, pero también cuenta en su palmarés con el de campeón del Fórum del Café del año 2018, Mejor Espresso de España 2018, Campeón Internacional de Foz 2018, Mejor Latte Art de Galicia 2017 y Subcampeón gallego de baristas tres años consecutivos.